ФСБ отчиталась об аресте россиянина, обвиняемого в передаче Украине данных о дислокации российских войск

Оперативники ФСБ задержали сотрудника центрального аппарата одного из контрольно-надзорных органов по подозрению в госизмене (статья 275 УК), сообщает Центр общественных связей ФСБ.

По версии следствия, задержанный сотрудничал с Украиной. В 2024 году он, как утверждают в ФСБ, «инициативно передал украинской стороне сведения о проводимых работах для защиты объектов промышленности и энергетики приграничных территорий Российской Федерации, а также местах дислокации подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации».

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, суд заключил его под стражу. Его имя и другие подробности не сообщаются.