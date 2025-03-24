В Киеве и Запорожье два человека пострадали в результате атаки российских беспилотников

В Киеве и Запорожье в результате ночной атаки российских беспилотников пострадали два человека, сообщили главы областных администраций.

В Фастовском районе Киева в ночь на 24 марта ранения получил 37-летний мужчина, сообщил глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник. У пострадавшего осколочные ранения, его госпитализировали. В результате атаки повреждены два частных дома, а также был ликвидирован пожар на территории торгового предприятия, добавил Калашник.

В Запорожье в результате атаки беспилотников пострадал один человек, у него острая реакция на стресс, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины.

Минобороны России также отчиталось об атаке украинских дронов на регионы. За ночь силы ПВО перехватили и уничтожили 28 беспилотников: по 12 — над Брянской и Ростовской областями, два — над Крымом и по одному — над Краснодарским краем и Азовским морем. О пострадавших неизвестно.