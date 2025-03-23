В Эр-Рияде началась встреча делегаций Украины и США

В Эр-Рияде в Саудовской Аравии началась встреча делегаций Украины и США, сообщил глава Минобороны Украины Рустем Умеров.

«Сегодня работаем над рядом сложных технических вопросов — в нашу делегацию входят эксперты по энергетике, а также представители военно-морских и военно-воздушных сил», — заявил Умеров.

В целом переговоры посвящены обсуждению предложений по безопасности энергетики и объектов инфраструктуры, добавил министр.

У представителей США 24 марта также запланирована встреча с делегацией из России. Спецпосланник президента по Украине Кит Келлог говорил, что в Саудовской Аравии США фактически организуют непрямые переговоры России и Украины, чтобы лучше понять условия каждой из сторон.

Основными темами этого раунда переговоров, как ожидается, будут 30-дневный отказ от ударов по энергетическим объектам, а также прекращение боевых действий на море.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что во время переговоров с РФ ожидается «реальный прогресс». Он повторил позицию, которую неоднократно высказывал президент США Дональд Трамп о том, что президент РФ Владимир Путин «хочет мира».