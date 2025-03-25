Белый дом: США договорились с Россией и Украиной о перемирии на море

США договорились с Украиной и Россией обеспечить безопасное судоходство и «исключить применение силы» в Черном море. Об этом говорится в пресс-релизах по итогам встреч американской делегации с воюющими сторонами в Эр-Рияде.

Также стороны договорились предотвращать использование коммерческих судов в военных целях.

Решений о запрете взаимных ударов по энергетическим объектам принято не было. В пресс-релизах Белого дома лишь говорится, что США договорились с воюющими сторонами «разработать меры по реализации» предложения о 30-дневном прекращении ударов по энергообъектам.

Переговоры в Эр-Рияде проходили 24 и 25 марта. Представители США встречались отдельно с делегацией Украины и отдельно с делегацией России.

Еще до начала переговоров стороны подчеркивали их «технический» характер.

Россия и Украина официальных заявлений по итогам переговоров не делали.