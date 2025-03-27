Европейские страны отказались ослабить санкции против России. Москва называла снятие части санкций условием для прекращения огня на море

Лидеры крупнейших европейских стран по итогам встречи в Париже отказались ослабить санкции против России.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил: «Совершенно ясно, что сейчас не время для снятия санкций».

«Наоборот, мы обсуждали, как мы можем усилить санкции, чтобы поддержать инициативу США, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров», — сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский, присутствовавший на встрече, выразил удовлетворение решением не снимать санкции. Он добавил, что хочет «большего давления» на Россию.

Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам встречи заявил, что европейские лидеры рассматривают возможность размещения в Украине «войск подстраховки» нескольких стран. По его словам, это не будут миротворческие силы, и они будут находиться не на линии соприкосновения, а «в стратегических районах» в глубине украинской территории.

По итогам переговоров в Саудовской Аравии США и Украина заявили, что сторонам удалось согласовать перемирие на Черном море. Однако Россия заявила, что пойдет на него только после снятия санкций с экспортеров сельхозпродукции и подключения к системе SWIFT Россельхозбанка. SWIFT контролируется Европейским Союзом.

Глава Госдепартамента Марко Рубио 26 марта подтвердил, что Россия потребовала ослабления санкций в обмен на прекращение огня на море. Он подчеркнул, что США намерены обсуждать этот вопрос как с РФ, так и с Евросоюзом.