Путин предложил ввести в Украине временное управление под эгидой ООН

Президент РФ Владимир Путин предложил обсудить введение временного управления в Украине под эгидой ООН и ряда стран, чтобы провести там выборы.

«В принципе, конечно, можно было бы под эгидой ООН, США, с европейскими странами, разумеется, с нашими партнерами и друзьями обсудить возможность ведения на Украине временного управления. Для того, чтобы провести демократические выборы, для того, чтобы привести к власти дееспособное и пользующее доверием народа правительство и потом уже с ними начинать переговоры о мирном договоре», — сказал Путин во время общения с моряками-подводниками атомного подводного крейсера «Архангельск» в ночь на 27 марта.

С этим правительством, по словам Путина, можно будет подписывать «легитимные документы, которые будут признаны во всем мире и будут надежными».

«Но это только один из вариантов. Я не говорю, что других не существует… Но это один из вариантов, и такая практика в работе ООН имеется», — добавил президент РФ.

Владимир Путин ранее неоднократно говорил, что не считает Владимира Зеленского легитимным президентом, поскольку в Украине в 2024 году не проводили выборы. Законодательство Украины запрещает проводить любые выборы, пока в стране действует военное положение.

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