Axios: России грозят новые санкции, если соглашения о перемирии не будет до конца апреля

Президент США Дональд Трамп может наложить новые санкции на Россию, если до конца апреля не удастся договориться о перемирии, сообщили источники Axios.

По их данным, Трамп может как воспользоваться своими президентскими полномочиями, чтобы ввести ограничительные меры, так и внести в Конгресс законопроект о новых санкциях в отношении России.

11 апреля президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social пост, в котором призвал Россию «начать действовать» для завершения войны в Украине. Пост был опубликован на фоне встречи спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа с президентом РФ Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге. Встреча продолжалась более четырех часов. Пресс-служба Кремля заявила, что на ней обсуждались «аспекты украинского урегулирования».

Спецпосланник по Украине и России Кит Келлог в феврале говорил, что США готовы нарастить санкционное давление на Россию, чтобы закончить войну в Украине. Сам Трамп заявлял, что вопрос снятия санкций с Россией увязан с мирным соглашением между РФ и Украиной.