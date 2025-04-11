В Санкт-Петербурге завершилась встреча Путина со спецпосланником Трампа Уиткоффом

В Санкт-Петербурге завершилась встреча президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом. Она проходила в здании Президентской библиотеки имени Бориса Ельцина. Спецспосланник Трампа и президент РФ разговаривали более четырех часов.

Во встрече, судя по опубликованным на сайте Кремля кадрам, также принимали участие помощник Путина Юрий Ушаков и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев. С Дмитриевым Уиткофф провел отдельные переговоры.

Подробности переговоров Путина и Уиткоффа на момент написания заметки не раскрывались. Пресс-служба Кремля лишь сообщила, что тема встречи — «аспекты украинского урегулирования».

Для Стива Уиткоффа визит в Санкт-Петербург стал третьей за последние два месяца поездкой в Россию.

На фоне визита Уиткоффа в Москву Трамп призвал Россию «начать действовать», чтобы прекратить войну с Украиной.

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