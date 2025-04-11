Война Тысяча сто сорок третий день. В Петербург прилетел спецпосланник Трампа Стив Уиткофф. Ожидается, что он встретится с Путиным

Военнослужащие 68-й отдельной егерской бригады ВСУ имени Олексы Довбуша запускают разведывательный беспилотник неподалеку от позиций российский войск в районе города Покровска Донецкой области. 10 апреля 2025 года Inna Varenytsia / Reuters / Scanpix / LETA

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Россия

Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф прилетел в Россию. По данным Axios, ожидается его третья встреча с Путиным

Обновление. В Кремле подтвердили, что Стив Уиткофф встретится с Владимиром Путиным. На встрече они обсудят «аспекты украинского урегулирования». При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предупредил, что очередной визит Уиткоффа в РФ «нельзя назвать судьбоносным», а прорывов от встречи ожидать не стоит.

Специальный посланник президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф 11 апреля прилетел в Россию, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По данным сервиса отслеживания полетов FlightRadar24, бизнес-джет, на котором Уиткофф ранее уже летал в Россию, в пятницу утром приземлился в Санкт-Петербурге. Тут же сегодня планирует работать Владимир Путин, рассказали в Кремле.

Стив Уиткофф во время интервью Bloomberg у Белого дома. 19 марта 2025 года Stefani Reynolds / Bloomberg / Getty Images

Пока спецпосланник Трампа встретился в Петербурге лишь с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставителем Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым. В начале апреля Дмитриев ездил в Вашингтон, где, по его словам, обсуждал с «ключевыми членами администрации Трампа» восстановление отношений США и России. В Украине говорили, что «главным вопросом» поездки Дмитриева в США был вывод замороженных российских активов.

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Нынешний визит Уиткоффа в Россию, а также его возможную встречу с Путиным анонсировало издание Axios. Как отметили журналисты, это будет третья встреча спецпосланника Трампа с президентом РФ.

Первый раз Уиткофф приезжал в Россию в феврале. И хотя тогда официально не сообщалось, что спецпосланник общался с Путиным, СМИ, в том числе Axios, считают, что их переговоры все же состоялись. Следующая встреча прошла 13 марта, за ней последовали телефонные переговоры Путина и Трампа. После этой беседы Путин согласился на 30 дней прекратить удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины, однако фактически отверг полное прекращение огня сроком на тот же срок и выдвинул собственные требования для реализации перемирия. Украина, в свою очередь, согласилась на оба предложения.

Что именно Уиткофф и Путин будут обсуждать в ходе переговоров в Петербурге, неизвестно. Их встреча пройдет на фоне продолжающихся попыток Трампа добиться прекращения огня на российско-украинской войне, пишет Axios. По данным источников издания, Трамп разочарован тем, что пока Россия и Украина не заключили перемирие. И если соглашение о прекращении огня не будет достигнуто до конца апреля, то США могут ввести дополнительные санкции в отношении России.

Ранее Трамп угрожал ввести вторичные пошлины в размере 25% на экспорт российской нефти, если соглашение о прекращении огня в Украине не будет заключено по вине России. В интервью NBC News президент США говорил, что был «очень зол», когда Путин поставил под сомнение авторитет Владимира Зеленского. За несколько дней до этого Путин заявил, что в Украине можно ввести временное управление под эгидой ООН, чтобы провести там выборы и привести к власти «дееспособное и пользующееся доверием народа правительство», с которым можно «начинать переговоры».

Война глазами читателей «Медузы»

Светлана (Одесса). Очень сильно все изменилось [за три года войны]. Такое ощущение, что перевернулось все с ног на голову. Все друг друга ненавидят, как жить дальше — никто не знает. Все живут сегодняшним днем: утром проснулись, живы — и хорошо. Много людей уехало, много хочет уехать. Я русская, и много есть таких, кто косится на меня. После начала войны пошла ответка — украинизация, переименования, запрет русского языка и прочее, этого до войны не было. У людей отсутствует логика — как с той, так и с другой стороны. У меня пропал без вести муж на войне, а у многих разбиты семьи. Все тяжело, и как жить — никто не знает.

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