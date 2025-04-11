Спецпосланник Трампа Уиткофф прилетел в Россию. По данным Axios, он встретится с Путиным

продолжение Спецпосланник президента США Стив Уиткофф встретился в Петербурге с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым

Специальный посланник президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф направляется в Россию, предположительно, на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает 11 апреля издание Axios, ссылаясь на источник и данные сервиса отслеживания полетов FlightRadar24.

Как сообщают «Важные истории», по данным сервиса по отслеживанию полетов ADSBexchange, бизнес-джет Gulfstream G650ER с бортовым номером N103WG сейчас находится в Петербурге. Уиткофф уже прилетал в Россию на этом самолете на первую встречу с Путиным в начале февраля.

Самолет, который связывают со Стивом Уиткоффом, прибыл в Россию, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на авиационные службы. «Самолет бизнес-авиации вылетел из Майами накануне и уже приземлился в России», — сказал собеседник агентства.

Представитель Госдепартамента не ответил на запрос Axios о поездке Уиткоффа в Россию.

В Кремле пока не комментировали информацию о визите Уиткоффа. Накануне пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что на 11 апреля у президента запланирована региональная поездка, но подробности о ней не раскрывались.

Это будет уже третья встреча Уиткоффа с Путиным за последние два месяца.

Обновление. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил журналистам, что Стив Уиткофф прилетел в Россию, пишет «Интерфакс». Отвечая на вопрос, планируется ли встреча Путина с Уиткоффом, Песков сказал: «Если будет — мы сообщим». Песков сообщил, что Путин 11 апреля будет работать в Петербурге.

Как отмечает Axios, президент США Дональд Трамп разочарован из-за того, что Россия и Украина не заключили перемирие. По данным источников издания, если соглашение о прекращении огня не будет достигнуто до конца апреля, то США могут ввести дополнительные санкции в отношении России.

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