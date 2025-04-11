Песков подтвердил, что спецпосланник Трампа встретится с Путиным и обсудит российско-украинскую войну

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф, который прилетел в Петербург, проведет переговоры с Владимиром Путиным, подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее о возможной встрече сообщало издание Axios.

По словам представителя Кремля, темами встречи станут «аспекты украинского урегулирования», а переговоры продлятся «столько, сколько потребуется президенту Путину».

При этом Песков предупредил, что очередной визит Уиткоффа в РФ «нельзя назвать судьбоносным», а прорывов от встречи ожидать не стоит. Это продолжение дипломатической работы РФ и США, добавил он.

Песков подчеркнул, что для РФ эти переговоры — хорошая возможность «передать Уиткоффу, собственно, основные элементы позиции России, основные озабоченности России, которые потом станут известны президенту Трампу».

Спецпосланник президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф 11 апреля прилетел в Петербург. Это его третий визит в Россию за последние два месяца.

По данным Axios, Уиткофф приехал в Россию, чтобы встретиться с Путиным. Источники издания отмечали, что Трамп разочарован тем, что Россия и Украина не заключили перемирие. По их словам, если соглашение о прекращении огня не будет достигнуто до конца апреля, то США могут ввести дополнительные санкции в отношении России.

Что еще известно о визите Уиткоффа

Война Тысяча сто сорок третий день. В Петербург прилетел спецпосланник Трампа Стив Уиткофф. Ожидается, что он встретится с Путиным

Что еще известно о визите Уиткоффа

Война Тысяча сто сорок третий день. В Петербург прилетел спецпосланник Трампа Стив Уиткофф. Ожидается, что он встретится с Путиным