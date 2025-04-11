Спецпосланник президента США Стив Уиткофф встретился в Петербурге с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым

Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф 11 апреля встретился в Петербурге с главой и спецпредставителем президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кириллом Дмитриевым.

Как сообщают «Интерфакс» и ТАСС, встреча прошла в отеле «Гранд-Европа» в центре Петербурга.

Телеканал РЕН опубликовал в своем телеграм-канале видео, на котором показано, как Дмитриев вышел из отеля, чтобы проводить Уиткоффа.

По данным Axios, Стив Уиткофф приехал в Россию, предположительно, чтобы встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. В Кремле сообщили, что Путин 11 апреля работает в Петербурге. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков пообещал сообщить, если президент встретится с Уиткоффом.