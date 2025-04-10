Война Тысяча сто сорок второй день. Киев утверждает, что на стороне России воюют китайцы. Москва отрицает, что втягивает Китай в конфликт
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Украина
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил 8 апреля, что украинские военные в Донецкой области взяли в плен двух граждан Китая, которые воевали на стороне российской армии. «Есть документы этих пленных, банковские карты, личные данные», — сообщил Зеленский. Он поручил МИД Украины «немедленно связаться с Пекином и выяснить, как Китай собирается на это реагировать». Зеленский опубликовал видео с одним из пленных.
«Вовлечение Россией еще и прямо или косвенно Китая в эту войну в Европе — это четкий сигнал, что Путин собирается делать что угодно, кроме завершения войны. Он ищет, как воевать дальше. На это точно нужна реакция. Реакция Соединенных Штатов, Европы и всех в мире, кто хочет, чтобы был мир», — заявил президент Украины.
В Службе безопасности Украины (СБУ) сообщили, что одного из граждан Китая взяли в плен возле населенного пункта Тарасовка, второго — вблизи Белогоровки (в ведомстве не уточнили, о каких районах идет речь). В СБУ заявили, что у пленных нет боевых ранений. Пленных доставили в Киев на допрос, следователи общаются с ними через переводчиков. «По словам обоих иностранцев, они попали в плен к украинским военным на своем же первом боевом задании», — сообщили в СБУ.
Служба безопасности Украины опубликовала на своем сайте фотографии пленных граждан Китая, а также их документы. В паспортах указаны их имена — это Чан Женьбо 1998 года рождения и Ван Гуанцзюнь 1991 года рождения.
Из сообщения СБУ следует, что Чан Женьбо рассказал на допросе, что приехал в Россию в декабре 2024 года якобы с туристической целью, после чего подал заявку на подписание контракта. По его словам, он откликнулся на объявление в интернете, в котором говорилось о наборе на военную службу и выплате двух миллионов рублей.
Ван Гуанцзюнь, в свою очередь, рассказал следователям, что представители России завербовали его в Китае, после чего в феврале 2025 года он приехал в Москву и подписал контракт с Минобороны РФ, заявили в СБУ.
СБУ сообщила, что возбудила уголовное дело по статье о нарушении законов и обычаев войны (438 УК Украины).
Один из двух граждан Китая, взятых в плен, рассказал, что заплатил посреднику на родине 300 тысяч рублей за возможность попасть в российскую армию, сообщили «Украинской правде» представители оперативно-тактической группировки «Луганск». Украинские военные утверждают, что китаец проходил военную подготовку в самопровозглашенной ЛНР в составе группы, сформированной из граждан Китая. Подготовка включала базовые военные навыки и проводилась без переводчика — для коммуникации использовались жесты и мобильный переводчик.
По словам пленного, заявили представители группировки «Луганск», он хотел стать военным и получить гражданство России. Некоторые участники его группы имели проблемы с законом в Китае. Пленный отметил, что его семья знала о том, что он хочет поехать в Россию, но официально он въехал в страну как турист, добавили украинские военные.
В своем первом заявлении о пленных китайцах Владимир Зеленский сообщил, что, по некоторым данным, граждан Китая в подразделениях ВС РФ «значительно больше, чем двое». Во время общения с журналистами 9 апреля Зеленский уточнил, что в составе российской армии воюют не менее 155 граждан КНР. «„Китайский“ вопрос серьезный. Есть 155 человек с фамилиями, с паспортными данными — 155 граждан Китая, которые воюют против украинцев на территории Украины. Мы собираем информацию, считаем, что их больше, намного», — сказал президент Украины.
По словам Зеленского, Россия вербует китайцев на войну, публикуя рекламные видео в китайских соцсетях, в том числе в тиктоке. «Официальный Пекин об этом знает. Россиянами через китайские соцсети распространяются рекламные ролики о вербовке. Нетайная вербовка — это важно. Может, есть еще и тайная», — сказал Зеленский. По его словам, завербованные китайцы приезжают в Москву, в течение трех-четырех дней проходят медицинское обследование, после чего их на один-два месяца отправляют в учебные центры.
«Воюют они на территории Украины. Получают миграционные карточки, а также карточку платежной системы „Мир“, на которую получают, соответственно, деньги», — добавил Зеленский.
Президент Украины сообщил, что Киев готов обменять захваченных граждан Китая на украинских военнослужащих, которые попали в плен, пишет Reuters.
Представитель МИД Китая Линь Цзянь заявил 9 апреля, что официальный Пекин «сверяет информацию с украинской стороной». «Хотел бы подчеркнуть, что китайское правительство всегда призывает граждан Китая держаться подальше от зон конфликтов, избегать любой формы участия в вооруженном конфликте, и в частности избегать участия в военных операциях», — сказал Линь Цзянь. Он также заявил, что утверждение, будто китайские граждане участвуют в войне, «не имеет никаких оснований», пишет ТАСС.
На следующий день, 10 апреля, представитель китайского МИД заявил, что «Китай советует соответствующим сторонам правильно и четко понимать роль КНР [в российско-украинской войне], а не делать безответственные высказывания» (цитата по ТАСС).
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 9 апреля не стал комментировать заявления о том, что китайские граждане попали в плен в Украине. На другой день Песков заявил, что «Зеленский не прав», когда говорит, что Россия втягивает Китай в российско-украинскую войну. «Это не так. Китай занимает взвешенную позицию, Китай — это наш стратегический партнер, друг, товарищ, и Китай всегда занимал весьма и весьма взвешенную позицию», — заявил Песков на брифинге для журналистов (его слова приводит «Интерфакс»).
После первых сообщений о том, что граждане Китая попали в украинский плен, временного поверенного в делах КНР в Украине вызвали в МИД страны, «чтобы осудить этот факт и потребовать объяснений», сообщил украинский министр иностранных дел Андрей Сибига. «Китайские граждане, воюющие в составе российской армии в ходе вторжения в Украину, ставят под сомнение заявленную Китаем позицию за мир и подрывают доверие к Пекину как к ответственному постоянному члену Совета Безопасности ООН», — заявил Сибига. Об итогах визита поверенного в делах Китая в украинский МИД не сообщалось.
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак, комментируя случившееся в интервью итальянской газете Corriere della sera, указал на то, что Китай всегда занимал нейтральную позицию в российско-украинской войне. Отвечая на вопрос журналиста, можно ли сравнить участие китайских военных в войне с тем, что на стороне ВСУ сражаются иностранные добровольцы и наемники, Ермак ответил: «Нет, потому что Китай всегда говорил нам, что он нейтрален. Наши добровольцы приезжают из стран, которые поддерживают нас, как и вы. Пекин должен [дать] нам разъяснения». Ермак добавил, что«десятки» китайских военных воюют «на нескольких участках фронта»
Война глазами читателей «Медузы»
Артем. Я являюсь сотрудником одной известной федеральной службы, которая в последние годы появляется в разных новостях буквально каждый день, если не каждый час. 24.02.22 проснулся от звонков и сообщений знакомых с единственным вопросом: «Что происходит?» Забавно, все они думали, что я обладаю неким уникальным знанием обо всем, что происходит в стране — но я был ошарашен не меньше. К тому же, я был одним из тех, кто всех убеждал в том, что никакой войны не будет, что это просто невозможно в XXI веке, а вся эта милитаристская риторика и учения — не более, чем бряцание оружием и игра мускулами.
Потом несколько дней как в тумане. Пришло осознание, что среди людей, с которыми я много лет работал, оказалось очень много людоедов, открыто радовавшихся началу боевых действий, пересказывавших тезисы пропаганды про пресловутые «три дня», «нацистов» и прочий бред. Радовало, что за закрытыми дверьми всегда можно было вполголоса обсудить с близкими товарищами наши истинные мысли о происходящем, хотя бы появлялось ощущение, что не один.
И вот уже три года войны, в которой непосредственного участия я, к счастью, не принимаю, хотя и не могу сказать, что совсем не имею к ней отношения. Хочется верить, что не утратил человечность, потому что все связанные с войной задачи выполняю через жопу — так как начальству не особо интересно вникать в детали, я уяснил, что главное написать красивый документ. За годы войны относительно неплохо научился скрывать свои взгляды, кивать, когда нужно делать вид, что всеми силами поддерживаешь «сво», и уходить от ответов на прямые вопросы.
Но обратной стороной медали является то, что фактически живу в тотальной лжи каждый день, потому что возможностей уйти для себя не вижу по ряду причин. Решил, что буду ждать перемен, потому что в любом случае это все не может продолжаться вечно. Надеюсь сохранить в себе что-то хорошее, и, находясь на своем месте, делать хотя бы что-то, что не наносит вред.