Война Тысяча сто сорок второй день. Киев утверждает, что на стороне России воюют китайцы. Москва отрицает, что втягивает Китай в конфликт

СБУ

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы публикуем ваши письма, потому что мы уверены: о войне нужно продолжать говорить. Какие чувства вы испытываете из-за продолжающейся войны? Как она влияет лично на вас прямо сейчас? Как изменилось за эти три года войны ваше отношение к происходящему, к России, к Украине, к миру? Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать здесь.

Украина

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил 8 апреля, что украинские военные в Донецкой области взяли в плен двух граждан Китая, которые воевали на стороне российской армии. «Есть документы этих пленных, банковские карты, личные данные», — сообщил Зеленский. Он поручил МИД Украины «немедленно связаться с Пекином и выяснить, как Китай собирается на это реагировать». Зеленский опубликовал видео с одним из пленных.

«Вовлечение Россией еще и прямо или косвенно Китая в эту войну в Европе — это четкий сигнал, что Путин собирается делать что угодно, кроме завершения войны. Он ищет, как воевать дальше. На это точно нужна реакция. Реакция Соединенных Штатов, Европы и всех в мире, кто хочет, чтобы был мир», — заявил президент Украины.

В Службе безопасности Украины (СБУ) сообщили, что одного из граждан Китая взяли в плен возле населенного пункта Тарасовка, второго — вблизи Белогоровки (в ведомстве не уточнили, о каких районах идет речь). В СБУ заявили, что у пленных нет боевых ранений. Пленных доставили в Киев на допрос, следователи общаются с ними через переводчиков. «По словам обоих иностранцев, они попали в плен к украинским военным на своем же первом боевом задании», — сообщили в СБУ.

Служба безопасности Украины опубликовала на своем сайте фотографии пленных граждан Китая, а также их документы. В паспортах указаны их имена — это Чан Женьбо 1998 года рождения и Ван Гуанцзюнь 1991 года рождения.

Из сообщения СБУ следует, что Чан Женьбо рассказал на допросе, что приехал в Россию в декабре 2024 года якобы с туристической целью, после чего подал заявку на подписание контракта. По его словам, он откликнулся на объявление в интернете, в котором говорилось о наборе на военную службу и выплате двух миллионов рублей.

Ван Гуанцзюнь, в свою очередь, рассказал следователям, что представители России завербовали его в Китае, после чего в феврале 2025 года он приехал в Москву и подписал контракт с Минобороны РФ, заявили в СБУ.

СБУ сообщила, что возбудила уголовное дело по статье о нарушении законов и обычаев войны (438 УК Украины).

Чан Женьбо Фотографии паспортов, представленные СБУ

Ван Гуанцзюнь

Один из двух граждан Китая, взятых в плен, рассказал, что заплатил посреднику на родине 300 тысяч рублей за возможность попасть в российскую армию, сообщили «Украинской правде» представители оперативно-тактической группировки «Луганск». Украинские военные утверждают, что китаец проходил военную подготовку в самопровозглашенной ЛНР в составе группы, сформированной из граждан Китая. Подготовка включала базовые военные навыки и проводилась без переводчика — для коммуникации использовались жесты и мобильный переводчик.

По словам пленного, заявили представители группировки «Луганск», он хотел стать военным и получить гражданство России. Некоторые участники его группы имели проблемы с законом в Китае. Пленный отметил, что его семья знала о том, что он хочет поехать в Россию, но официально он въехал в страну как турист, добавили украинские военные.

В своем первом заявлении о пленных китайцах Владимир Зеленский сообщил, что, по некоторым данным, граждан Китая в подразделениях ВС РФ «значительно больше, чем двое». Во время общения с журналистами 9 апреля Зеленский уточнил, что в составе российской армии воюют не менее 155 граждан КНР. «„Китайский“ вопрос серьезный. Есть 155 человек с фамилиями, с паспортными данными — 155 граждан Китая, которые воюют против украинцев на территории Украины. Мы собираем информацию, считаем, что их больше, намного», — сказал президент Украины.

По словам Зеленского, Россия вербует китайцев на войну, публикуя рекламные видео в китайских соцсетях, в том числе в тиктоке. «Официальный Пекин об этом знает. Россиянами через китайские соцсети распространяются рекламные ролики о вербовке. Нетайная вербовка — это важно. Может, есть еще и тайная», — сказал Зеленский. По его словам, завербованные китайцы приезжают в Москву, в течение трех-четырех дней проходят медицинское обследование, после чего их на один-два месяца отправляют в учебные центры.

«Воюют они на территории Украины. Получают миграционные карточки, а также карточку платежной системы „Мир“, на которую получают, соответственно, деньги», — добавил Зеленский.

Президент Украины сообщил, что Киев готов обменять захваченных граждан Китая на украинских военнослужащих, которые попали в плен, пишет Reuters.

Представитель МИД Китая Линь Цзянь заявил 9 апреля, что официальный Пекин «сверяет информацию с украинской стороной». «Хотел бы подчеркнуть, что китайское правительство всегда призывает граждан Китая держаться подальше от зон конфликтов, избегать любой формы участия в вооруженном конфликте, и в частности избегать участия в военных операциях», — сказал Линь Цзянь. Он также заявил, что утверждение, будто китайские граждане участвуют в войне, «не имеет никаких оснований», пишет ТАСС.

На следующий день, 10 апреля, представитель китайского МИД заявил, что «Китай советует соответствующим сторонам правильно и четко понимать роль КНР [в российско-украинской войне], а не делать безответственные высказывания» (цитата по ТАСС).

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 9 апреля не стал комментировать заявления о том, что китайские граждане попали в плен в Украине. На другой день Песков заявил, что «Зеленский не прав», когда говорит, что Россия втягивает Китай в российско-украинскую войну. «Это не так. Китай занимает взвешенную позицию, Китай — это наш стратегический партнер, друг, товарищ, и Китай всегда занимал весьма и весьма взвешенную позицию», — заявил Песков на брифинге для журналистов (его слова приводит «Интерфакс»).

После первых сообщений о том, что граждане Китая попали в украинский плен, временного поверенного в делах КНР в Украине вызвали в МИД страны, «чтобы осудить этот факт и потребовать объяснений», сообщил украинский министр иностранных дел Андрей Сибига. «Китайские граждане, воюющие в составе российской армии в ходе вторжения в Украину, ставят под сомнение заявленную Китаем позицию за мир и подрывают доверие к Пекину как к ответственному постоянному члену Совета Безопасности ООН», — заявил Сибига. Об итогах визита поверенного в делах Китая в украинский МИД не сообщалось.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак, комментируя случившееся в интервью итальянской газете Corriere della sera, указал на то, что Китай всегда занимал нейтральную позицию в российско-украинской войне. Отвечая на вопрос журналиста, можно ли сравнить участие китайских военных в войне с тем, что на стороне ВСУ сражаются иностранные добровольцы и наемники, Ермак ответил: «Нет, потому что Китай всегда говорил нам, что он нейтрален. Наши добровольцы приезжают из стран, которые поддерживают нас, как и вы. Пекин должен [дать] нам разъяснения». Ермак добавил, что«десятки» китайских военных воюют «на нескольких участках фронта»

Война глазами читателей «Медузы»

Артем. Я являюсь сотрудником одной известной федеральной службы, которая в последние годы появляется в разных новостях буквально каждый день, если не каждый час. 24.02.22 проснулся от звонков и сообщений знакомых с единственным вопросом: «Что происходит?» Забавно, все они думали, что я обладаю неким уникальным знанием обо всем, что происходит в стране — но я был ошарашен не меньше. К тому же, я был одним из тех, кто всех убеждал в том, что никакой войны не будет, что это просто невозможно в XXI веке, а вся эта милитаристская риторика и учения — не более, чем бряцание оружием и игра мускулами.

Потом несколько дней как в тумане. Пришло осознание, что среди людей, с которыми я много лет работал, оказалось очень много людоедов, открыто радовавшихся началу боевых действий, пересказывавших тезисы пропаганды про пресловутые «три дня», «нацистов» и прочий бред. Радовало, что за закрытыми дверьми всегда можно было вполголоса обсудить с близкими товарищами наши истинные мысли о происходящем, хотя бы появлялось ощущение, что не один.

И вот уже три года войны, в которой непосредственного участия я, к счастью, не принимаю, хотя и не могу сказать, что совсем не имею к ней отношения. Хочется верить, что не утратил человечность, потому что все связанные с войной задачи выполняю через жопу — так как начальству не особо интересно вникать в детали, я уяснил, что главное написать красивый документ. За годы войны относительно неплохо научился скрывать свои взгляды, кивать, когда нужно делать вид, что всеми силами поддерживаешь «сво», и уходить от ответов на прямые вопросы.

Но обратной стороной медали является то, что фактически живу в тотальной лжи каждый день, потому что возможностей уйти для себя не вижу по ряду причин. Решил, что буду ждать перемен, потому что в любом случае это все не может продолжаться вечно. Надеюсь сохранить в себе что-то хорошее, и, находясь на своем месте, делать хотя бы что-то, что не наносит вред.

Поделитесь вашими мыслями о войне

что происходило накануне

Война Тысяча сто сорок первый день. Главком ВСУ заявил, что Россия начала новое наступление на приграничные регионы Украины

что происходило накануне

Война Тысяча сто сорок первый день. Главком ВСУ заявил, что Россия начала новое наступление на приграничные регионы Украины