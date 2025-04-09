В ВСУ заявили, что попавший в плен гражданин Китая заплатил 300 тысяч рублей, чтобы попасть в российскую армию

Один из двух граждан Китая, взятых в плен украинскими военными, рассказал, что заплатил посреднику на родине 300 тысяч рублей за возможность попасть в российскую армию. Об этом «Украинской правде» сообщили представители оперативно-тактической группировки (ОТГ) «Луганск».

Как утверждают украинские военные, китаец проходил военную подготовку в самопровозглашенной ЛНР в составе группы, сформированной из граждан КНР. Подготовка включала базовые военные навыки и проводилась без переводчика — для коммуникации использовались жесты и мобильный переводчик.

По словам пленного, его основной мотивацией было желание стать военнослужащим и получить гражданство Российской Федерации. Также он рассказал, что некоторые участники его группы имели проблемы с законом в КНР.

Китаец отметил, что семья знала о его намерении поехать в Россию, однако официально он въехал в страну как турист.

8 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ взяли в плен двух граждан Китая, воевавших на стороне российской армии. По его словам, это произошло на территории Донецкой области. Зеленский также утверждал, что у Киева есть информация о гражданах Китая, воюющих и в других подразделениях российской армии, но подробностей не привел. Президент Украины поручил главе МИД страны «немедленно связаться с Пекином». Позже в МИД Китая указали, что всегда призывали своих граждан «держаться подальше» от участия в вооруженных конфликтах.