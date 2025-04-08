Зеленский: ВСУ взяли в плен в Донецкой области двух граждан Китая, воевавших на стороне России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ взяли в плен двух граждан Китая, которые воевали на стороне российской армии.

По его словам, это произошло на территории Донецкой области. «Есть документы этих пленных, банковские карты, личные данные», — написал президент в своем телеграм-канале.

Как утверждает Зеленский, у Киева есть информация о том, что граждане Китая воюют и в других подразделениях российской армии, сейчас эти сведения проверяются. Президент поручил главе МИД Украины «немедленно связаться с Пекином и выяснить, как Китай намерен на это реагировать».

По мнению Зеленского, привлечение Россией «прямо или косвенно» Китая к войне говорит о том, что президент РФ Владимир Путин «собирается делать что угодно, кроме завершения войны».

«Он ищет, как воевать дальше. На это точно требуется реакция. Реакция Соединенных Штатов, Европы и всех в мире, кто хочет, чтобы мир был», — добавил Зеленский.

Обновление. Зеленский также опубликовал видео с одним из пленных. Как отмечает Astra, сам файл видео называется: 0804_Korean_Soldier 2.mp4.

В январе власти Украины утверждали, что ВСУ взяли в плен двух граждан КНДР, воевавших на стороне России. В СБУ утверждали, что в плен попали двое северокорейских военных 2005 и 1999 годов рождения. У одного из них обнаружили военный билет, выданный на имя другого человека с регистрацией в Тыве, у другого не нашли никаких документов.

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