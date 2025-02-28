Обложка карманного пособия Минобороны РФ (на корейском языке) по оказанию первой помощи. По данным властей Украины, ее нашли у северокорейского солдата, воевавшего на стороне России в Курской области Ed Ram / The Washington Post / Getty Images

Два , попавших в плен ВСУ, ничего не знали о российско-украинской войне, на которую их отправили, пишет The Wall Street Journal. Журналисты поговорили с 21-летним Пэком и 26-летним Ри, которые воевали на стороне России и были захвачены в плен в январе.

Пэк рассказал, что с 17 лет проходил военную службу в КНДР как стрелок, его призвали в армию в 2021 году. С тех пор он не видел свою семью, регулярно находился на учениях или в командировках в разных регионах Северной Кореи, где требовалась помощь на крупных .

Родители Пэка — врач и продавщица, которых WSJ называет представителями «привилегированного класса» в Северной Корее. В школе он изучал английский язык и играл в футбол. По его словам, с детства он хотел путешествовать, хотя понимал, что это невозможно.

В ноябре 2024 года Пэка вместе с другими северокорейскими солдатами доставили на поезде в один из российских регионов Дальнего Востока. Там, по его словам, ему выдали форму российской армии и снаряжение, а также российский военный билет. «Я не знал, что еду в Россию, — рассказал Пэк. — Я понял, только когда приехал».

Пэка отправили в тренировочный лагерь, подготовку в котором он назвал похожей на то, чему его учили в КНДР. Главное отличие было в использовании на поле боя беспилотников. По его словам, российские инструкторы при помощи корейских переводчиков объясняли северокорейцам, как войска РФ используют дроны.

Пэк осознал, что находится в зоне боевых действий, только когда его подразделение перебросили на линию фронта в Курской области. «Раньше я только слышал о войне, — рассказал он. — А вот оказаться на ней — это было нечто нереальное».

Ри, служивший в КНДР снайпером, рассказал журналистам, что его мотивировали идти в бой заявления северокорейских командиров о том, что на стороне Украины воюют бойцы из Южной Кореи. По его словам, когда он отправлялся в Россию, то хотел получить «настоящий боевой опыт». В Курске ему сказали, что он примет участие в освобождении российского региона от оккупационных украинских войск. «Я сражался так, как будто Россия — моя родина, — рассказал он. — Не знаю почему, но у меня не было страха».

«Хочу жить в Украине». Северокорейцы в плену ВСУ Meduza

Пэк и Ри попали в плен после боев с ВСУ в Курской области 9 января. За несколько дней до этого Пэка и отряд еще из девяти северокорейцев отправили заблокировать дорогу, которую использовали украинцы. Подразделение бойцов из КНДР попало под обстрел. Пэк получил ранения в обе ноги и пять дней пролежал на земле, пока его не нашли военнослужащие ВСУ. Другие военные из его отряда либо погибли, либо отступили.

По словам Пэка, получив ранение, он думал о самоубийстве — в соответствии с приказом командования не сдаваться противнику живым. «Ты думаешь, что именно так и должен поступить, — сказал он. — От вас ждут, что вы сами примете решение».

Как утверждается в публикации WSJ, Пэк потерял сознание прежде, чем смог выполнить приказ. При этом, по словам украинских военных, при их приближении он выхватил гранату, угрожая подорвать себя. Газета отмечает, что Пэк оказался в плену через неделю после отправки на фронт. Украинские врачи ампутировали ему несколько пальцев на ноге из-за гангрены.

Ри нашли в тот же день в критическом состоянии. Он был ранен в руку и челюсть, поэтому с трудом разговаривал с журналистами.

Солдат из КНДР содержат в одном из учреждений для военнопленных в Киеве. Их лечат после ранений и допрашивают. Власти Южной Кореи говорили, что готовы принять северокорейских военнопленных, поскольку в КНДР северокорейские дезертиры могут подвергнуться преследованиям. Один из пленных заявил, что рассматривает такой вариант. По словам украинских и южнокорейских чиновников, переговоры об этом продолжаются.

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