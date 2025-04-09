В МИД Китая отрицают участие китайских граждан в войне в Украине на стороне России

Китай всегда призывает своих граждан «держаться подальше» от участия в вооруженных конфликтах, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь на брифинге в ответ на вопрос журналиста о взятых в плен украинской армией китайских военных.

«Китай сверяет информацию с украинской стороной. Хотел бы подчеркнуть, что китайское правительство всегда призывает граждан Китая держаться подальше от зон конфликтов, избегать любой формы участия в вооруженном конфликте, и в частности избегать участия в военных операциях», — сказал Линь Цзянь.

Вопрос журналиста был связан с заявлением президента Украины Владимира Зеленского о взятии в плен двух китайских граждан, воевавших против Украины.

Накануне Владимир Зеленский заявил, что ВСУ взяли в плен двух граждан Китая, воевавших на стороне российской армии. По его словам, это произошло на территории Донецкой области. Зеленский также утверждал, что у Киева есть информация о гражданах Китая, воюющих и в других подразделениях российской армии, но подробностей не привел. Президент Украины поручил главе МИД страны «немедленно связаться с Пекином».