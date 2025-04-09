Президент Украины заявил, что на стороне России воюют как минимум 155 китайцев. По его словам, их вербуют через TikTok

Властям Украины известно как минимум о 155 китайцах, которые участвуют в войне на стороне России, заявил журналистам украинский президент Владимир Зеленский.

«„Китайский“ вопрос серьезный. Есть 155 человек с фамилиями, с паспортными данными — 155 граждан Китая, которые воюют против украинцев на территории Украины. Мы собираем информацию, считаем, что их больше, намного», — цитирует Зеленского УНИАН.

По словам президента, известно, как Россия вербует китайцев в свою армию. «Одна из схем — через соцсети, в частности TikTok и другие китайские социальные сети, где русские распространяют рекламные ролики. Официальный Пекин об этом знает. Россиянами через китайские соцсети распространяются рекламные ролики о вербовке. Нетайная вербовка — это важно. Может, есть еще и тайная», — подчеркнул Зеленский.

Президент Украины рассказал, что завербованные китайцы приезжают в Москву, трое-четверо суток проходят медобследование, а затем их на один-два месяца отправляют в учебные центры.

«Воюют они на территории Украины. Получают миграционные карточки, а также карточку платежной системы „Мир“, на которую получают, соответственно, деньги», — заявил Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский 8 апреля заявил, что ВСУ на территории Донецкой области взяли в плен двух граждан Китая, которые воевали на стороне российской армии. В МИД Китая указали, что всегда призывали своих граждан «держаться подальше» от участия в вооруженных конфликтах.

Украинские военные из оперативно-тактической группировки (ОТГ) «Луганск» 9 апреля сообщили, что один из пленных китайцев рассказал, что заплатил 300 тысяч рублей посреднику, чтобы попасть в российскую армию. По словам пленного, заявили представители ОТГ «Луганск», он хотел стать военнослужащим и получить гражданство Российской Федерации.