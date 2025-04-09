Война Тысяча сто сорок первый день. Главком ВСУ заявил, что Россия начала новое наступление на приграничные регионы Украины

Сумская область. Рядом с позициями украинской армии. 4 апреля 2025 года Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images

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Украина

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский дал большое интервью украинскому изданию «Левый берег». Во время беседы с шеф-редактором издания Соней Кошкиной главком ВСУ сообщил, что Россия начала наступление на Сумскую и Харьковскую области Украины, а также объяснил, почему провалилось украинское контрнаступление 2023 года. Приводим некоторые высказывания Сырского.

О новом наступлении армии РФ

Я могу сказать, что президент абсолютно , и это наступление [в Сумской и Харьковской областях] фактически уже началось. Потому что уже несколько дней, почти неделю, мы наблюдаем увеличение почти вдвое количества наступательных действий противника на всех основных направлениях.

Главком ВСУ отметил, что цели России в войне не изменились. По его словам, российские войска стремятся полностью захватить Донецкую и Луганскую области, частично — Херсонскую и Запорожскую, а также создать буферную зону на территории Харьковской, Сумской и Черниговской областей.

«Несмотря на все переговоры, мы наблюдаем только увеличение интенсивности наступательных действий», — заявил Сырский.

Главком ВСУ не стал отвечать на вопрос, как долго Россия способна продолжать наступательные действия и что нужно украинской армии, чтобы стабилизировать фронт.

О контрнаступлении ВСУ в 2023 году

В интервью главком ВСУ прокомментировал утверждения газеты The New York Times о том, что в 2023 году власти Украина по настоянию Сырского изменили план контрнаступления украинской армии, включив в него операцию в районе Бахмута Донецкой области.

Каждый наш офицер, генерал, который принимал участие в боевых действиях, знает, что это вообще не соответствует действительности. Да, мы провели наступление на юг от Бахмута. Но ведь мы проводили наступательные действия двумя бригадами из состава группировки. Если бы мы имели пять бригад, думаю, что и Бахмут, и Соледар были бы освобождены. Причем противник сам ушел бы из них. Потому что замысел этой операции заключался в том, что три основные дороги, которыми логистически обеспечивали эту группировку, мы перерезали бы.

По словам Сырского, при планировании этой операции военные «понимали, что наших сил недостаточно». «Но мы рассчитывали на неожиданность, на то, что мы такими не то что авантюристическими, но смелыми действиями пробьем оборону противника с учетом того, что она не была готова, не была такая, как, например, в Запорожье», — заявил главком ВСУ.

По его словам, операция не привела к успеху, поскольку «нам просто не хватило сил и средств».

Что узнала NYT

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США вовлечены в войну России с Украиной «гораздо глубже, чем считалось ранее», утверждает The New York Times Главное из большого расследования — об атаке на крейсер «Москва», курской операции и украинском контрнаступлении

Об операции ВСУ в Курской области

Главком ВСУ заявил, что наступление украинской армии в Курской области в августе 2024 года держалось в тайне. Сперва, по его словам, об этой операции знали только четыре человека, затем узнали командиры подразделений. За день до начала наступления, рассказал Сырский, он лично встречался с солдатами, чтобы подготовить их к тому, чтобы перейти государственную границу. По его словам, для некоторых военных переход границы стал «своеобразным моральным барьером».

Накануне наступления я буквально объездил все подразделения, роты, встретился с солдатами и каждому рассказал, для чего мы туда идем и почему именно здесь. Потому что были даже командиры, которые задавали вопросы, законно ли это.

Чем закончилась операция ВСУ в Курской области

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Чем закончилась операция ВСУ в Курской области

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Об ударах ВСУ вглубь российской территории

Сырский рассказал, что после ударов украинской армии по арсеналам ВС РФ российские военные стали использовать меньше артиллерийских снарядов, чем раньше.

Мы провели серию очень удачных ударов в рамках операции deepstrike (то есть удары вглубь российской территории — прим. «Медузы»). Если вы помните, мы поразили несколько арсеналов. И после этого цифра использованных артиллерийских снарядов у противника в сутки уменьшилась почти вдвое. Ежедневно они тратили около 40 и более тысяч боеприпасов. А после наших ударов цифра резко изменилась и колеблется на уровне 23, сейчас немного поползла вверх — на уровне 27-28 тысяч.

По словам Сырского, украинские военные «нанесли ряд успешных ударов по аэродромам», из-за чего российская армия переместила авиацию вглубь России. «Несколько дней назад нашими удачными действиями был уничтожен дальний бомбардировщик Ту-22М3. Как раз только приземлился — и наш дрон поразил его. Стоимость — около 100 миллионов долларов», — заявил главком. Он добавил, что благодаря украинским ударам российский флот «фактически закрыт в Новороссийске».

О мобилизации в Украине и контрактниках в России

Сырский сообщил, что в украинскую армию ежемесячно стараются мобилизовать около 30 тысяч человек, как об этом ранее говорил президент Украины Владимир Зеленский.

Президент цифру, которую он озвучил. И это действительно та цифра, которой мы должны придерживаться. Враг ежемесячно увеличивает численность своих Вооруженных сил на восемь-девять тысяч благодаря контрактникам. В некоторых регионах стоимость контракта достигает 40 тысяч долларов. А деньги для них всегда стимул.

Об участии КНДР в войне

Главком ВСУ рассказал, что северокорейские войска, участвующие в боевых действиях на стороне России, понесли значительные потери, но силы КНДР уже дважды пополнялись. Он не сказал, сколько северокорейских военных участвуют в войне — ранее украинские власти говорили о 12 тысячах человек.

Корейцы прибывают. Как минимум были уже две волны обучения и пополнения. Они активно применялись в боях в Курской области, составляли основу как раз наступательных группировок. Понесли значительные потери, потому что наступали и использовали старую советскую тактику. Сейчас мы наблюдаем совершенствование их подготовки, вооружения, экипировки. Они уже фактически перешли на стандарты российской армии. И продолжают применяться.

О миротворческих силах в Украине

Отправка миротвореских сил, что сейчас обсуждают европейские союзники Украины, по мнению Сырского, может стабилизировать обстановку «на определенный период», но как долго это продлится, неясно.

Присутствие войск той или иной страны на территории нашего государства — это политический вопрос. С военной точки зрения, конечно, наличие контингента другой страны — это дополнительная гарантия безопасности, потому что они будут гарантировать, что по крайней мере та часть, где находятся эти войска, не будет поражена противником. Конечно, теоретически эти части не будут находиться на линии боевого соприкосновения. Они будут там, где минимальный уровень угрозы… Да, на определенный период, конечно, это стабилизирует ситуацию. Но как надолго, трудно сказать.

Война глазами читателей «Медузы»

Анатолий (Харьков). Первые минуты войны я встречал в самой ближней точке Харькова к границам РФ. Я видел русских, видел их трупы, но, что удивило, город они так и не взяли. […] На данный момент Харьков — один из самых спокойных прифронтовых городов. У нас даже бывают моменты, когда проходит целый час времени, за который не было воздушных тревог. Но память о том, какие места любят обстреливать русские [никуда не делась]: я всегда испытываю некое внутреннее напряжение, находясь в торговых центрах, магазинах — особенно в тех точках, которые уже подвергались обстрелу.

К народу России я отношусь нейтрально. Виню я только тех, кто инициативно пошел на войну в Украину. Что касается призывников, мобилизованных — если эти категории людей оказались не в силах сложить оружие, то нельзя винить их за слабости (не забывайте о том, какими методами людей заставляют идти на фронт).

К народу Украины вопросов нет. Есть вопросы к властям Украины, поскольку некоторые их действия бывают спорными, некоторые моменты можно было сделать лучше.

К миру у меня большие вопросы. Я не понимаю, как Дональд Трамп, приговоренный к сроку в тюрьме, вдруг выбирается в роли президента ведущей страны мира и теперь молотит языком про захват Гренландии, Панамы, Канады и Мексики. Спасибо, что хоть не повторяет слова Путина, президента РФ, про «исконно русские территории». Но меня радует то, что страны ЕС начали отделяться от США.

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