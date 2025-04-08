Война Тысяча сто сороковой день. В Пентагоне обсуждают возможность сокращения военного контингента США в Восточной Европе

Военная техника армии США в порту Эсбьерг во время запланированной репатриации американского оборудования, которое использовалось в учениях на восточном фланге НАТО. Дания, 3 апреля 2025 года Amstrup / Ritzau Scanpix / AFP / Scanpix / LETA

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Мир

Пентагон обсуждает вывод до 10 тысяч американских военных из Восточной Европы, утверждают источники NBC News

Высокопоставленные чиновники Минобороны США рассматривают предложение вывести часть американских военных из стран Восточной Европы, рассказали телеканалу NBC News шесть американских и европейских чиновников.

Предложение касается контингента, который администрация 46-го президента США Джо Байдена в 2022 году направила для укрепления обороны стран, граничащих с Украиной. 20 тысяч военных США разместили в Польше и Румынии вскоре после начала полномасштабного вторжения войск РФ на украинские территории.

По словам источников NBC News, в Пентагоне все еще обсуждают масштабы сокращения, но речь может идти о выводе до половины сил, отправленных Байденом, — то есть до 10 тысяч военных. Всего в Европе на данный момент размещены около 80 тысяч военнослужащих США.

Представители Минобороны США не ответили на просьбу телеканала прокомментировать информацию источников. «Президент постоянно пересматривает дислокацию и приоритеты, чтобы убедиться, что Америка стоит на первом месте», — заявил NBC News представитель Совета национальной безопасности Брайан Хьюз.

С началом второго президентского срока Дональда Трампа Пентагон, как и другие федеральные ведомства США, подвергся бюджетным сокращениям. В свою очередь сокращение американского контингента в Европе позволит высвободить ресурсы, которые потенциально могут быть использованы в Индо-Тихоокеанском регионе, пишет NBC News. Его представители администрации Трампа считают более приоритетным в стратегическом плане.

Кроме того, сокращение численности американских боевых подразделений в Восточной Европе может сэкономить деньги для армии, которая пытается увеличить инвестиции в инновационное оборудование и вооружение.

Слухи о том, что Трамп собирается частично вывести американских военных из Европы, циркулируют с начала года. В январе итальянское агентство ANSA сообщало, что президент США планирует сократить американский контингент в Европе примерно на 20% и вывести около 20 тысяч военных. В марте источники The Telegraph заявили, что Трамп также рассматривает возможность вывода 35 тысяч военных США из Германии и переброски их в Венгрию.

Если Пентагон примет это предложение, оно усилит опасения, что Соединенные Штаты отказываются от поддержки своих давних союзников в Европе, которые видят в России нарастающую угрозу, заявили NBC News европейские чиновники. Телеканал отмечает, что обсуждения сокращения численности американского контингента происходят на фоне попыток Дональда Трампа убедить Владимира Путина согласиться на прекращение огня.

Россия сочтет сокращение американского контингента ослаблением политики сдерживания, что увеличит готовность Москвы вмешиваться в дела Европы различными способами, считает вице-президент Центра стратегических и международных исследований Сет Джонс.

В ходе своей предвыборной кампании Трамп пообещал как можно скорее завершить российско-украинскую войну и теперь пытается добиться прекращения огня. Его позиция в отношении Украины значительно отличается от позиции Байдена, который заявлял, что Вашингтон будет поддерживать Киев столько, сколько потребуется, напоминает NBC News.

Так, отмечается в публикации канала, Трамп надавил на Украину, чтобы власти страны заранее пошли на уступки в переговорах о прекращении огня. В частности, в начале марта он на неделю приостанавливал военную и разведывательную помощь после публичной стычки с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Европейским союзникам администрация Трампа дала понять, что им придется самим отвечать за собственную оборону, пока США сосредоточат свои военные ресурсы на Китае и других приоритетных направлениях.

Некоторые члены Евросоюза (в их числе — страны Балтии) опасаются угрозы со стороны России. Министры обороны Эстонии, Латвии и Литвы полагают, что Москва не остановится на Украине, а возможное прекращение огня в российско-украинской войне резко увеличит угрозу безопасности для них самих, поскольку даст РФ время для перевооружения и переброски войск. Они также отмечают, что передислокация любых войск НАТО может поставить под угрозу их собственную безопасность, поэтому в Балтии возражают против таких планов союзников.

О том, что Россия готовится к потенциальному противостоянию с НАТО и с 2022 года проводит масштабную реконструкцию и реформу своих вооруженных сил, сообщала и разведка Дании. Пока, по оценкам датских спецслужб, Москва стремится избегать действий, которые спровоцируют НАТО применить договора альянса. Но ее готовность к более рискованным действиям может возрасти, «если относительный баланс сил изменится в пользу России».

В Дании также предупреждали, что в случае завершения российско-украинской войны РФ может представлять прямую угрозу НАТО. Согласно одному из прогнозов датской разведки, если альянс не будет наращивать свой военный потенциал одновременно с Россией, то примерно через полгода после завершения войны в Украине Москва может начать локальный конфликт с одной из стран НАТО.

Война глазами читателей «Медузы»

Ярослав. Я нахожусь не в России, просто есть такая возможность скромно жить в стороне от того, во что превратилась моя страна. Из-за войны я (вероятно) потерял близкого человека. В первую неделю войны она писала из Мариуполя, что «обстреляли школу», «горят дома на соседней улице», «попала под обстрел», что не знает, как выехать. В марте мы должны были лететь на море, чтобы отпраздновать ее день рождения, но авиабилеты отменили в феврале, а в начале марта связь с ней пропала, и больше я ничего не знаю о ее судьбе.

Это незнание мешает завести новые отношения, и тем более объяснять знакомым в России, что в моем понимании хорошо, а что плохо. Ведь если я говорю: «Ее нет, виновата война» — то мне отвечают: «Ну ты ты же не знаешь точно», «Все не так однозначно».

Я слышу живые и горькие истории украинцев о том, как родители, матери вынуждено расставались с детьми, отправляя подростков одних за границу чтобы доучиться, как жены в последний раз видели своих мужей, когда семьями выбирались из обстреливаемых городов. Я встречаю на сайтах знакомств украинских женщин. Они устали от ожиданий и хотят просто по-женски готовить на своей кухне, лежать в своей ванне, кутаться в свой плед — и даже не против построить отношения с русским, но я не понимаю, как это возможно. Как она представит меня своим близким, и как я представлю ее своему кругу знакомых. Насколько вообще возможен такой союз и сколько он продержится, учитывая сколько злобы и ненависти испытывают сейчас люди двух стран друг к другу.

Русские и украинцы все еще находят общий язык — мы общаемся. Кроме общего понимания, кто же виноват, есть другая общая проблема: сейчас невозможно планировать будущее, никто не знает когда закончится эта война и какая жизнь будет после. К чему готовить сыновей, за каких мужчин отдавать дочерей, чтобы эхо этой войны не вернулось в семьи через тех, кого она напрямую и больно коснулась.

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