Разведка Дании: Россия может подготовиться к крупномасштабной войне в Европе в течение пяти лет после завершения боевых действий в Украине

Россия может представлять прямую военную угрозу странам НАТО примерно через пять лет после завершения или заморозки войны в Украине, говорится в докладе «Прогноз 2024», который опубликовала Служба внешней и военной разведки Дании.

В документе ведомство оценило военную угрозы со стороны РФ для Датского Соединенного королевства, куда помимо Дании входят Гренландия и Фарерские острова. Датская разведка пришла к выводу, что сейчас угрозы со стороны России нет, но она может возрасти в ближайшие годы.

Ведомство считает, что Россия готовится к потенциальному противостоянию с НАТО. «Это не означает, что принято решение о начале такой войны, но Россия вооружается и наращивает потенциал, чтобы принять такое решение», — говорится в докладе.

Так, говорится в докладе, с 2022 года РФ проводит масштабную реконструкцию и реформу своих вооруженных сил. В 2024-м страна перешла «от реконструкции к интенсивному наращиванию военного потенциала с целью получения возможности воевать на равных с силами НАТО». Поддержка со стороны Китая, Северной Кореи и Ирана помогает Москве высвобождать все больше ресурсов для перевооружения.

Пока Россия стремится избегать действий, которые спровоцируют НАТО применить договора альянса. Но готовность Москвы к более рискованным действиям в отношении НАТО может возрасти, «если относительный баланс сил изменится в пользу России». Авторы уточняют, что это произойдет, если Россия продолжит наращивать военный потенциал, а страны НАТО — нет, если РФ будет считать альянс ослабленным и разобщенным или сочтет, что США не будут помогать Европе.

Степень угрозы России также зависит от ситуации в Украине. «Маловероятно, что Россия одновременно будет вести как войну в Украине, так и войну с одним или несколькими государствами НАТО», — говорится в докладе.

В случае того или иного завершения российско-украинской войны, полагает разведка Дании, РФ высвободит значительные военные ресурсы и может представлять прямую угрозу НАТО. По прогнозам авторов доклада, если альянс не будет наращивать свой военный потенциал одновременно с Россией, то:

примерно через полгода после завершения войны в Украине РФ может начать локальный конфликт с одной из стран НАТО;

примерно через два года Россия может представлять реальную угрозу для одного или нескольких государств — участников Североатлантического договора и быть готова к региональной войне против нескольких стран в регионе Балтийского моря;

приблизительно через пять лет РФ может быть готова к крупномасштабной войне на европейском континенте при условии, что США не вмешаются.

Конгресс США еще в 2023 году рекомендовал властям страны готовиться к одновременной войне с Китаем и Россией. Глава Минобороны Германии Борис Писториус говорил, что у европейской оборонной промышленности есть примерно пять-восемь лет для наращивания объемов производства. Он также призвал серьезно воспринимать «угрозы президента РФ Владимира Путина в адрес стран Балтии, Грузии и Молдовы».

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призывал страны Евросоюза пересмотреть расходы, чтобы тратить больше денег на оборону. По его словам, государства альянса в безопасности в ближайшие четыре-пять лет, но если расходы на оборону не увеличатся, то европейцам придется «идти на курсы русского языка или отправиться в Новую Зеландию». Увеличить европейские расходы на оборону также требовал президент США Дональд Трамп.

Читайте также

Силы НАТО в Европе превратились в «потемкинскую армию» — и не готовы противостоять России без поддержки США Виноваты сокращение бюджетов и нехватка людей. Главное из материала Bloomberg

Читайте также

Силы НАТО в Европе превратились в «потемкинскую армию» — и не готовы противостоять России без поддержки США Виноваты сокращение бюджетов и нехватка людей. Главное из материала Bloomberg