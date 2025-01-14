Генсек НАТО: страны ЕС должны тратить больше денег на оборону или европейцам придется учить русский язык
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что странам Евросоюза стоит пересмотреть некоторые свои расходы, чтобы тратить больше денег на оборону. Об этом он сказал 13 января, выступая в Европарламенте, передает Politico.
По мнению Рютте, показатель расходов на оборону в 2% ВВП необходимо повысить.
Одной из своих целей Рютте, который впервые выступал в Европарламенте в качестве генсека альянса, назвал сближение НАТО и ЕС, чтобы противостоять «кампаниям по дестабилизации», которые проводят Кремль, а также угрозам, исходящим от Китая и Ирана.
«Сейчас мы в безопасности, но что будет через четыре-пять лет…», — сказал генсек НАТО. Он добавил, что если расходы на оборону не увеличатся, то европейцам придется «идти на курсы русского языка или отправиться в Новую Зеландию».
«Я глубоко обеспокоен ситуацией с безопасностью в Европе. Мы не находимся в состоянии войны, но и не находимся в состоянии мира. Это означает, что нам нужно больше инвестировать в оборону и наращивать потенциал. Это не может ждать. Нам необходимо повысить устойчивость наших обществ и критически важной инфраструктуры», — заявил Рютте.
По информации Financial Times, избранный президент США Дональд Трамп хочет, чтобы страны НАТО ежегодно тратили на оборону не менее 5% ВВП. Сейчас по договоренностям внутри НАТО страны-члены должны тратить на оборону не менее 2% ВВП (в 2024 году это требование выполнили лишь 23 из 32 стран блока). По данным Reuters, чиновники из стран НАТО заявили, что согласны с необходимостью увеличения расходов на оборону, которого требует Трамп, но не одобрили предложенный им показатель в 5%. Один из собеседников FT считает, в итоге Трамп может согласиться на уровень 3,5%, но в обмен на это потребует от европейских союзников более выгодных условий торговли с США.