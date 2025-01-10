Reuters: страны НАТО не готовы увеличить расходы на оборону до 5% ВВП, как призывает Трамп

Чиновники из стран НАТО заявили, что согласны с необходимостью увеличения расходов на оборону, которого требует избранный президент США Дональд Трамп, но не одобрили предложенный им показатель в 5% ВВП, пишет Reuters.

«Похоже, что произойдет сдвиг. Я не думаю, что это будет 5%, что было бы невозможным для почти каждой страны мира прямо сейчас, но это будет не 2%, которых мы сейчас пытаемся достичь, это будет больше двух», — сказал Reuters министр обороны Италии Гвидо Крозетто.

По словам чиновников, новая цель, необходимость которой обоснована в том числе опасениями нападения России на страну НАТО, скорее всего, будет согласована на саммите альянса в Гааге в июне. Некоторые ожидают, что 32 члена НАТО согласятся на 3% ВВП, но даже это будет сложным для многих стран, которые едва достигают цели в 2%.

По словам аналитиков, опрошенных Reuters, цель в 5% будет политически и экономически невозможна почти для всех членов альянса — это потребует сотен миллиардов долларов дополнительного финансирования.

Наибольшую долю ВВП на оборону, по оценкам альянса, в прошлом году потратила Польша — 4,12%. На втором месте — Эстония с 3,43% и США с 3,38%. Восемь стран НАТО, в число которых входит и Италия, не достигли текущей цели в 2%, отмечает Reuters.

Дональд Трамп еще во время первого срока настаивал на том, что странам НАТО необходимо увеличить расходы на оборону и требовал, чтобы они тратили не меньше 2% своего ВВП. После избрания президентом в ноябре 2024-го Трамп вновь вернулся к вопросу расходов на оборону: в конце декабря он заявил, что страны НАТО должны ежегодно тратить на оборону не менее 5% ВВП — и, по данным Financial Times, советники избранного президента уже неофициально донесли эту информацию до европейских партнеров.

США играют лидирующую роль в НАТО с момента создания Североатлантического альянса после окончания Второй мировой войны и обеспечивают около 70% расходов. При этом формально все входящие в альянс страны имеют равное право голоса.

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