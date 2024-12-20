Трамп потребовал от союзников по НАТО увеличить военные расходы на 150%

Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы страны НАТО ежегодно тратили на оборону не менее 5% ВВП, пишет Financial Times со ссылкой на источники. По данным издания, советники Трампа уже неофициально донесли эту информацию до европейских партнеров.

Сейчас по договоренностям внутри НАТО страны-члены должны тратить на оборону не менее 2% ВВП (в 2024 году это требование выполнили лишь 23 из 32 стран блока). Таким образом, Трамп требует увеличить расходы в два с половиной раза, то есть на 150%.

По мнению одного из собеседников FT, в итоге Трамп может согласиться на уровень 3,5%, но в обмен на это потребует от европейских союзников более выгодных условий торговли с США.

При этом, пишет Financial Times, Трамп не планирует отказываться от оказания финансовой помощи Украине, несмотря на предвыборные обещания принудить Киев к немедленным мирным переговорам.

Трамп во время своего первого срока неоднократно угрожал выходом из НАТО в случае, если страны Европы не будут тратить достаточное, по его мнению, количество средств на оборону. После избрания в 2024 году Трамп также не исключал выхода Вашингтона из НАТО, но подчеркивал, что этого не произойдет, если европейцы «будут оплачивать счета».

Сами США в 2024 году потратили на оборону 3,1% ВВП. Когда Трамп заканчивал свой первый президентский срок, траты были на уровне 3,7%.

При Джо Байдене в США был принят закон, который требует, чтобы решение президента о выходе из военных альянсов было поддержано двумя третями голосов в сенате.