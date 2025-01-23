ANSA: Трамп планирует вывести из Европы 20 тысяч американских военных

Президент США Дональд Трамп планирует сократить американский контингент в Европе примерно на 20% и вывести около 20 тысяч военных, сообщило 23 января итальянское агентство ANSA, ссылаясь на слова европейского дипломатического источника.

Собеседник агентства добавил, что Трамп собирается получить от европейских стран финансовую поддержку для тех американских солдат, которые останутся в Европе. По мнению президента США, говорит источник, «расходы не могут ложиться только на плечи американских налогоплательщиков».

Источник отметил, что переговоры по поводу финансовой поддержки американских военных находятся в активной фазе. О какой сумме может идти речь, пока неизвестно.

После начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину в 2022 году численность американского военного контингента в Европе достигла 100 тысяч человек. Это максимальная численность американских военных в Европе с 2005 года.

Дональд Трамп выступает за то, чтобы страны НАТО ежегодно тратили на оборону не менее 5% ВВП. В этом вопросе его, в частности, поддерживает глава европейской дипломатии Кая Каллас. По ее словам, в 2024 году страны ЕС в среднем потратили на оборону 1,9% ВВП.

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