Война Тысяча сто тридцать девятый день. Трамп требует от России прекратить бомбардировки Украины

Последствия российского ракетного удара по Киеву. 6 апреля 2025 года Andreas Stroh / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы публикуем ваши письма, потому что мы уверены: о войне нужно продолжать говорить. Какие чувства вы испытываете из-за продолжающейся войны? Как она влияет лично на вас прямо сейчас? Как изменилось за эти три года войны ваше отношение к происходящему, к России, к Украине, к миру? Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать здесь.

Мир

Президент США Дональд Трамп призвал Россию прекратить бомбардировки Украины. «Мы говорим с Россией. Хотели бы, чтобы они остановились. Мне не нравятся бомбардировки. Бомбардировки продолжаются и продолжаются. Каждую неделю гибнут люди, и тысячи молодых людей», — заявил Трамп, отвечая на вопрос журналистов о переговорах с Россией.

В ходе общения с представителями СМИ на борту самолета Air Force One 6 апреля Трамп заявил, что война — «ужасная вещь, которая никогда не должна была начаться». По его словам, она «100%» никогда бы не началась, если бы в 2022 году он занимал пост президента.

В Кремле в ответ на слова Трампа заявили, что президент РФ Владимир Путин «поддерживает идею о необходимости прекращения огня, но до этого предстоит ответить на целый ряд вопросов». С таким заявлением пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выступил на брифинге для журналистов 7 апреля.

«Эти вопросы висят в воздухе, пока ответы на них никто не дал. Связано это и с неподконтрольностью киевского режима, и с невозможностью киевского режима контролировать действия целого ряда экстремистских и националистических подразделений, которые просто не слушаются Киева. Это связано и с планами дальнейшей милитаризации Киева и так далее и тому подобное», — заявил Песков (цитата по сообщению телеграм-канала «Вы слушали Маяк»).

И будучи солидарными с идеей о необходимости скорейшего прекращения огня, мы должны обеспечить наши интересы и прояснить те самые аспекты, о которых я говорил.

Вооруженные силы РФ регулярно наносят удары по регионам Украины. Один из самых разрушительных ударов за последнее время был нанесен вечером 4 апреля, когда российская ракета, выпущенная из комплекса «Искандер-М», попала по жилому кварталу в Кривом Роге. По последним данным, погибли 19 человек, более 70 получили ранения. Украинские власти сообщили, что под удар попали жилые дома. В Минобороны РФ утверждали, что нанесли удар по украинским военным, которые проводили совещание в одном из ресторанов.

Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об ударе по Кривому Рогу, заявил журналистам 7 апреля, что российские военные «бьют исключительно по военным и околовоенным целям». «Никаких ударов по социальным объектам, по объектам социальной инфраструктуры не наносят», — сказал Песков. При этом за более чем три года войны социальные объекты в Украине не раз попадали под удары российских военных.

Последствия удара по Кривому Рогу

Россия атаковала ракетой жилой квартал в Кривом Роге. Погибли 19 человек, из них девять детей Вот как выглядят последствия «высокоточного удара» (таким его называет Минобороны РФ)

Последствия удара по Кривому Рогу

Россия атаковала ракетой жилой квартал в Кривом Роге. Погибли 19 человек, из них девять детей Вот как выглядят последствия «высокоточного удара» (таким его называет Минобороны РФ)

США в середине февраля начали переговоры с Россией и Украиной о завершении войны. С тех пор Дональд Трамп несколько раз по отдельности разговаривал с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, представители трех стран провели несколько раундов переговоров в Саудовской Аравии.

Россия и Украина согласились на предложение США прекратить удары по энергетической инфраструктуре (но постоянно обвиняют друг друга в нарушении моратория). США и Украина также сообщили, что сторонам удалось согласовать перемирие на Черном море. Россия заявила, что согласится на перемирие на море только после снятия санкций с экспортеров сельхозпродукции и подключения Россельхозбанка к системе SWIFT, которая работает в европейской юрисдикции.

При этом Россия не стала принимать предложение США ввести режим полного прекращения огня, на которое согласилась Украина.

Что говорил Путин о перемирии

«Мы согласны прекратить боевые действия. Сама по себе идея правильная. Но есть вопросы» Ответ Путина на предложение о временном перемирии. Максимально коротко

Что говорил Путин о перемирии

«Мы согласны прекратить боевые действия. Сама по себе идея правильная. Но есть вопросы» Ответ Путина на предложение о временном перемирии. Максимально коротко

Война глазами читателей «Медузы»

Олеся (Белая Церковь → Париж) Лично меня война коснулась впервые ранним мартовским утром 2022 года, когда меня ранило осколками от российской ракеты на улице. Я шла утром к подруге, и это была жилая малоэтажная застройка, никаких стратегических и военных предприятий на километры вокруг.

После этого — долгое восстановление в госпитале и решение об эмиграции. Наш город был достаточно далеко от «нуля», но весь март 2022-го к нам прилетали ракеты, и было понимание, что второй раз может и не повезти. […]

Мои пожилые родители отказались эвакуироваться. В итоге на мамино уже тогда хрупкое здоровье наложился хронический стресс, оно сильно ухудшилось, и ее не стало в 2023-м. Папа переживает войну особенно остро, он сам из Сибири, долго жил в Магадане. […] Хотел идти на фронт, но не взяли, уже не тот возраст и не то здоровье. Сколько таких «тихих» жертв еще? Думаю, что сотни тысяч.

У нас есть родственники в России, они категорически против войны и этого режима, в первые дни ходили на протесты, одну родственницу задержали на 15 суток и оштрафовали. После этого они стали всего опасаться и даже прекратили с нами общаться на некоторое время.

У многих моих подруг мужья и братья погибли или остались калеками. Другие прячутся от ТЦК. Кому повезло и кто смог выехать, возвращаться не собираются, даже когда война закончится. Мужчин в городе осталось намного меньше, чем было до войны. И не только мужчин, многие семьи уехали, как и я. На третью годовщину войны мы с подругами считали, сколько наших родственников и знакомых были убиты или пострадали, напрямую или косвенно. Насчитали пять убитых и 73 пострадавших. Пять убитых и 73 человека со сломанными судьбами на нас трех! Только трех! Ужасные цифры! Сколько это все еще будет продолжаться?! Сколько еще крови и порушенных жизней нужно?!

Сейчас, когда на горизонте замаячил мир, уже наш президент делает все, чтобы этого мира не случилось. Это особенно видно издалека. Как он «героически» ведет себя с нашим главным союзником, как он делает все, чтобы мира не было, как работает пропаганда внутри Украины. И все это совершается за счет тех, кто держит фронт, за счет их жизней, за счет тех, кто в тылу, за счет их судеб, за счет тех, кто уехал навсегда, за счет потери Родины.

Мои шрамы на теле, мои шрамы в душе никогда не позволят мне забыть о том, кто конкретно начал эту войну и кто виноват. Но лично мне война не нужна, не нужна пиррова победа, не нужна война до «победного конца», когда просто не останется людей, а без людей не станет и страны. Той страны, в которой я родилась и в которую мечтаю вернуться.

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