«Хотели бы, чтобы они остановились». Трамп — об ударах России по Украине
Президент США Дональд Трамп призвал Россию остановить удары по Украине. Об этом он сказал в ходе брифинга с журналистами, отвечая на вопрос о ходе мирных переговоров. Видео опубликовало Associated Press.
«Мы говорим с Россией. Хотели бы, чтобы они остановились. Мне не нравятся бомбардировки. Бомбардировки продолжаются и продолжаются. Каждую неделю гибнут люди и тысячи молодых людей», — заявил Трамп.
Он также повторил свое утверждение, что российско-украинская война не началась бы, если бы он был президентом в тот момент.
6 апреля президент Украины Владимир Зеленский, комментируя ракетный удар российской армии по Киеву, заявил, что «давления на Россию все еще недостаточно, и ежедневные российские удары по Украине это доказывают». «Россия показывает свои истинные намерения — продолжать террор, пока мир это позволяет. <…> Такие атаки — ответ [президент России Владимира] Путина на все международные дипломатические усилия. Каждый из партнеров — Америка, вся Европа, весь мир — увидел, что Россия собирается дальше воевать и убивать. Поэтому никакого ослабления давления не может быть», — говорил Зеленский.
Российские войска вечером 4 апреля нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Атака пришлась на жилой квартал. Погибли 20 человек, в том числе девять детей. По информации Генштаба ВСУ, Россия применила ракету «Искандер М» с кассетной боеголовкой для максимальной зоны поражения. Минобороны РФ, в свою очередь, заявило, что «высокоточный удар» был нанесен по скоплению украинских военных, устроивших совещание в одном из ресторанов Кривого Рога.