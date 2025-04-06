Война Тысяча сто тридцать восьмой день. Киев подвергся ракетной атаке. Зеленский критикует Запад за недостаточную реакцию на удары России по Украине

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы публикуем ваши письма, потому что мы уверены: о войне нужно продолжать говорить. Какие чувства вы испытываете из-за продолжающейся войны? Как она влияет лично на вас прямо сейчас? Как изменилось за эти три года войны ваше отношение к происходящему, к России, к Украине, к миру? Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Украина

Под ударом российских ракет и беспилотников Киев, Купянск и Сумы

Российские войска утром 6 апреля атаковали Киев баллистическими ракетами. В Дарницком районе произошел пожар в нежилом здании, еще одно здание разрушено. В Оболонском районе пожар возник в мебельном цехе и на складе. Кроме того, частично разрушено пятиэтажное здание бизнес-центра. Сообщается, что там находится офис телеканала Freedom. В Соломенском районе произошло возгорание фасада здания склада.

По последним данным, в результате удара погиб один человек, еще трое пострадали.

Поврежденное здание в Киеве, 6 апреля 2025 года Sergey Dolzhenko / EPA / Scanpix / LETA

Поврежденный автомобиль возле бизнес-центра в Оболонском районе Киева, 6 апреля 2025 года Yan Dobronosov / Global Images Ukraine / Getty Images

Дым во время ракетной атаки по Киеву, 6 апреля 2025 года Roman Pilipey / AFP / Scanpix / LETA

Киев, утро 6 апреля 2025 года Roman Pilipey / AFP / Scanpix / LETA

Ночью российские войска также атаковали беспилотниками гражданскую инфраструктуру города Сумы, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. В результате загорелись административные и складские помещения. По данным ГСЧС, жертв нет.

В ГСЧС сообщили, что российские войска сбросили авиабомбы на жилые кварталы Купянска в Харьковской области. В результате произошли пожары в жилых домах. Пострадали два человека — 67-летний мужчина и 78-летняя женщина. Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов уточнял, что один из снарядов попал в девятиэтажный жилой дом, там загорелись балконы со второго по седьмой этаж, а также четыре квартиры.

ДСНС України

ДСНС України

Минобороны России заявило, что ночью 6 апреля армия РФ нанесла «групповой удар высокоточным оружием» и беспилотниками по «центральной артиллерийской базе вооружения ВСУ, а также предприятиям оборонно-промышленного комплекса, задействованным в производстве БПЛА». «Цель удара достигнута. Объекты поражены», — утверждает военное ведомство.

Удары, нанесенные прошедшей ночью российской армией, прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. По его мнению, «давления на Россию все еще недостаточно, и ежедневные российские удары по Украине это доказывают».

«Россия показывает свои истинные намерения — продолжать террор, пока мир это позволяет. <…> Такие атаки — ответ [президент России Владимира] Путина на все международные дипломатические усилия. Каждый из партнеров — Америка, вся Европа, весь мир — увидел, что Россия собирается дальше воевать и убивать. Поэтому никакого ослабления давления не может быть. Стоит направлять все силы ради обеспечения безопасности и приближения мира», — написал президент Украины.

Накануне Зеленский раскритиковал реакцию посольства США в Украине на российский удар по Кривому Рогу, в результате которого погибли 19 человек, в том числе девять детей. 4 апреля посол Бриджит Бринк написала, что ее «ужасает» попадание баллистической ракеты вблизи детской площадки и ресторана в Кривом Роге. Чья это была ракета, она не уточнила. Зеленский назвал такую реакцию «слабой». «К сожалению, неприятно удивляет реакция посольства Америки: такая сильная страна, такой сильный народ — и такая слабая реакция. Даже слово „российская“ боятся сказать, говоря о ракете, убившей детей», — заявил президент Украины.

6 апреля, комментируя удар по Киеву, посол упомянула Россию: «По состоянию на 6:30 утра Киев и остальная Украина остаются под обстрелом баллистическими и крылатыми ракетами со стороны России. Громкие взрывы в столице и сообщения об атаках в нескольких городах», — написала Бринк в соцсети X.

Война глазами читателей «Медузы»

Аврора (Белгородская область). К чувствам горя и полнейшего опустошения, которые я и моя семья испытали в первые дни войны и которые продолжаются на протяжении трех лет, присоединились чувства какого-то вселенской несправедливости, разочарования и осознание полнейшего бессилия… Я надеялась и продолжаю надеяться на скорое завершение боевых действий, я надеюсь на справедливость, на конец всего этого круговорота зла! Я уже три года пребываю в состоянии дикого ужаса и постоянной тревоги.

В начале войны меня изнутри разрывали не родственные, но соседствующие друг с другом чувства злости, ненависти, сострадания, жалости. Позже пришли тревога за жизнь и здоровье моей семьи, тревога за свою жизнь. Все три года я слышу войну, я могу представить людское горе, ведь оно каждый день происходит всего в нескольких десятках километров от нас.

Сейчас к вышеперечисленному прибавилось чувство апатии, мы так долго видим войну, что я уже не помню, какое оно, мирное время, я не могу представить что война может закончиться и не начнет ли ее потом вновь наш тиран. Я полностью разочаровалась в своем народе в целом, в частности, в большинстве родственников. Я — русская, это моя нация и моя Родина, другой у меня и моего ребенка не будет. Я научилась отделять себя от всех остальных окружающих меня людей. Я занимала однозначную позицию против захвата Крыма. Мне кажется, что из-за своей позиции мировое сообщество может больше проиграть, чем выиграть, оставшись в стороне и оставив более слабого на растерзание. Я очень хочу мира для себя, мира для Украины. Но то, что происходит сейчас, меня пугает даже больше, чем три года войны. Нет справедливости, есть безнаказанность.

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