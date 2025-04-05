Война Тысяча сто тридцать седьмой день. Минобороны РФ объявило об ударе по ресторану в Кривом Роге, где шло «совещание командиров». «Система» выяснила, что за полчаса до атаки в заведении завершился форум индустрии красоты

Цветы на детской площадке в Кривом Роге, недалеко от которой упала российская ракета. 5 апреля 2025 года AP / Scanpix / LETA

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Украина

Войска РФ нанесли удар по жилому кварталу в Кривом Роге

Российские войска вечером 4 апреля нанесли удар по Кривому Рогу. Ракета попала в жилой квартал. По последним данным властей города, погибли 19 человек, в том числе девять детей. Почти 70 человек пострадали, 40 из них, по состоянию на утро 5 апреля, находились в больницах.Минобороны РФ объявило, что «ВС РФ нанесли высокоточный удар ракетой в фугасном снаряжении по месту проведения совещания с командирами соединений и западными инструкторами в одном из ресторанов Кривого Рога». выяснила, что в квартале, куда попала российская ракета, есть только один ресторан — RoseMarine (ранее назывался «Магеллан»).

4 апреля в RoseMarine проходил бизнес-форум работников индустрии красоты Golden Snitch, организованный ассоциацией «Союз бизнеса Кривого Рога», пишет «Система». Мероприятие было анонсировано 24 февраля в телеграм-канале ассоциации и в публичных городских каналах. Посты не редактировались и были опубликованы заранее — задним числом это сделать невозможно, подчеркивает «Система».

Представитель ассоциации подтвердил изданию, что 4 апреля в RoseMarine действительно проходил форум. Мероприятие, по его словам, продолжалось около четырех часов, и основная часть участников разъехалась около 18:30. Минобороны РФ заявило, что удар по ресторану был нанесен в 18:49. По словам собеседника «Системы», одновременно с форумом в ресторане проходил день рождения, на котором было много молодежи и детей.

Мы спрятали это изображение, потому что это страшно. Хотя война выглядит именно так. Все равно хочу увидеть Житель Кривого Рога у тела погибшего в результате российского ракетного удара. 4 апреля 2025 года Violeta Santos Moura / Reuters / Scanpix / LETA

В Генштабе ВСУ назвали удар по Кривому Рогу «очередным нарушением норм международного гуманитарного права» и подчеркнули, что цель России — «продолжить захватническую войну на уничтожение против Украины и всех украинцев». Председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что ракетный обстрел города — «ни что иное, как массовое убийство мирного населения».

«Просто не бывает более глубоких цинизма, подлости и ненависти к людям, чем те, которые Россия собой сейчас олицетворяет», — прокомментировал удар по своему родному городу президент Украины Владимир Зеленский.

В Кривом Роге объявлен трехдневый траур по погибшим — с 7 по 9 апреля.

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Россия атаковала ракетой жилой квартал в Кривом Роге. Погибли 19 человек, из них девять детей Вот как выглядят последствия «высокоточного удара» (таким его называет Минобороны РФ)

Смотрите здесь

Россия атаковала ракетой жилой квартал в Кривом Роге. Погибли 19 человек, из них девять детей Вот как выглядят последствия «высокоточного удара» (таким его называет Минобороны РФ)

Война глазами читателей «Медузы»

Алексей (Канада). Я уехал из РФ задолго до вторжения. Я бы мог сказать, что мои чувства [сейчас] — усталость, безразличие и разочарование. Каждое утро я открываю телеграм и вижу фото очередного обстрела — горит Днепр, горит Харьков, горит Одесса. Потом я иду в спортзал, делаю себе кофе, отвожу детей в школу. Но картинки огня и смерти всегда перед глазами — и это все делает страна, которая выпустила мой паспорт и гражданином которой я все еще являюсь. Это делает страна, которая более-менее монополизировала мой родной язык и культуру, в которой я вырос. Я стараюсь не напоминать детям лишний раз, что я россиянин и что они россияне.

И я понимаю, что всем, абсолютно всем вокруг меня, это безразлично. В начале войны россияне собирались и выходили на протесты. Десятки человек, каждые пару недель. Сейчас два-три человека выходят раз в год. Мои знакомые украинцы, когда я осторожно спрашиваю, мол, как там ваша бабушка в Харькове в постоянном аду, говорят: «Слушай, давай вообще не будем вот все это — война, Зеленский, Путин. Нам надо строить жизнь здесь и сейчас — мы вот в зоопарк сходили, ребенка на футбол записали».

Местные же… еще в 2023 году всеобщий Stand with Ukraine сменился Stand with Palestine, вся прогрессивная общественность сейчас кричит From the river to the sea, но даже это изнашивается и всем становится безразлично. У Канады новая напасть: Трамп, тарифы, и новое увлечение — находить в супермаркетах американский [салат] кейл, постить его в районных группах и говорить — ни пяди земли врагу, мы гордимся. Что до боли напоминает мне 2014 год, Россию, первые санкции и «импортозамещение».

Мое главное открытие спустя три года войны — нет «хороших парней». Нет никакого единого фронта добра на Западе против диктатуры зла. Нет и противостояния как такового. Есть сиюминутные интересы, и «после нас хоть потоп», поверхностные идеологии и безразличие к человеческим жизням. Раньше я думал, что это черта одной страны — страны, в которой я вырос. Но это болезнь всего человечества — первородный грех, возможно?

Это миф, в который я хотел верить — задолго до 2022 года, но особенно в 2022-м. Это миф, в который хотел верить и президент Зеленский. Я убежден, что верил он искренне — вплоть до момента в Белом Доме. И многие в Украине верили. Я полагаю, многие в российской оппозиции тоже верили. Но, увы. Моя главная мысль спустя три года — nobody stands with Ukraine. Более того, nobody stands with anyone. В этом мире каждый сам за себя.

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«Медуза»