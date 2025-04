Война Тысяча сто тридцать седьмой день. Минобороны РФ объявило об ударе по ресторану в Кривом Роге, где шло «совещание командиров». «Система» выяснила, что за полчаса до атаки в заведении завершился форум индустрии красоты

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы публикуем ваши письма, потому что мы уверены: о войне нужно продолжать говорить. Какие чувства вы испытываете из-за продолжающейся войны? Как она влияет лично на вас прямо сейчас? Как изменилось за эти три года войны ваше отношение к происходящему, к России, к Украине, к миру? Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Российские войска вечером 4 апреля нанесли удар по Кривому Рогу. Ракета попала в жилой квартал. По последним данным властей города, погибли 19 человек, в том числе девять детей. Почти 70 человек пострадали, 40 из них, по состоянию на утро 5 апреля, находились в больницах.Минобороны РФ объявило, что «ВС РФ нанесли высокоточный удар ракетой в фугасном снаряжении по месту проведения совещания с командирами соединений и западными инструкторами в одном из ресторанов Кривого Рога». выяснила, что в квартале, куда попала российская ракета, есть только один ресторан — RoseMarine (ранее назывался «Магеллан»).

4 апреля в RoseMarine проходил бизнес-форум работников индустрии красоты Golden Snitch, организованный ассоциацией «Союз бизнеса Кривого Рога», пишет «Система». Мероприятие было анонсировано 24 февраля в телеграм-канале ассоциации и в публичных городских каналах. Посты не редактировались и были опубликованы заранее — задним числом это сделать невозможно, подчеркивает «Система».

Представитель ассоциации подтвердил изданию, что 4 апреля в RoseMarine действительно проходил форум. Мероприятие, по его словам, продолжалось около четырех часов, и основная часть участников разъехалась около 18:30. Минобороны РФ заявило, что удар по ресторану был нанесен в 18:49. По словам собеседника «Системы», одновременно с форумом в ресторане проходил день рождения, на котором было много молодежи и детей.

В Генштабе ВСУ назвали удар по Кривому Рогу «очередным нарушением норм международного гуманитарного права» и подчеркнули, что цель России — «продолжить захватническую войну на уничтожение против Украины и всех украинцев». Председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что ракетный обстрел города — «ни что иное, как массовое убийство мирного населения».

«Просто не бывает более глубоких цинизма, подлости и ненависти к людям, чем те, которые Россия собой сейчас олицетворяет», — прокомментировал удар по своему родному городу президент Украины Владимир Зеленский.

В Кривом Роге объявлен трехдневый траур по погибшим — с 7 по 9 апреля.

Местные же… еще в 2023 году всеобщий Stand with Ukraine сменился Stand with Palestine, вся прогрессивная общественность сейчас кричит From the river to the sea, но даже это изнашивается и всем становится безразлично. У Канады новая напасть: Трамп, тарифы, и новое увлечение — находить в супермаркетах американский [салат] кейл, постить его в районных группах и говорить — ни пяди земли врагу, мы гордимся. Что до боли напоминает мне 2014 год, Россию, первые санкции и «импортозамещение».