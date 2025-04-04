Война Тысяча сто тридцать шестой день. Украина заявляет, что не примет требование об отказе от вступления в НАТО

Спасатели тушат пожар, возникший при падении обломков дрона. Киев, 3 апреля 2025 года Yevhen Titov / AP / Scanpix / LETA

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы публикуем ваши письма, потому что мы уверены: о войне нужно продолжать говорить. Какие чувства вы испытываете из-за продолжающейся войны? Как она влияет лично на вас прямо сейчас? Как изменилось за эти три года войны ваше отношение к происходящему, к России, к Украине, к миру? Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Украина

Киев заявляет, что не примет требование о неприсоединении к НАТО

Власти Украины в рамках мирных переговоров не согласятся на российское требование о гарантиях неприсоединения к НАТО в будущем, заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

«Есть фундаментальные вещи, которые Украина не примет, и одна из них — невозможность вето третьей страны на наши стремления стать членом НАТО», — заявил министр. По словам Сибиги, он сообщил союзникам о принципиальности этой позиции на последнем заседании Совета Украина-НАТО.

Министр отметил, что членство в альянсе для Украины не является краткосрочной целью, и признал, что по нему «еще нет консенсуса», однако подчеркнул, что это в любом случае не будет связано «с вето другой страны, например, России».

Власти России неоднократно требовали, чтобы Украина отказалась от членства в НАТО; разные СМИ со ссылкой на источники писали, что для президента РФ Владимира Путина это одно из ключевых условий мирного соглашения. После возвращения Дональда Трампа к власти в США позицию о неприсоединении Киева к альянсу начали публично разделять и в Белом доме. Сам Трамп в конце февраля заявил, что вступления Украины в НАТО «просто не будет, потому что из-за этого все и началось».

Президент Украины Владимир Зеленский 3 апреля заявил, что вопрос о вступлении Украины в НАТО в будущем «со стола переговоров пока никто не убирает», даже если сейчас «кто-то не хочет это поддерживать».

В самом НАТО придерживаются позиции, что в долгосрочной перспективе Украина может стать членом альянса. На встрече глав МИД стран НАТО 2 апреля в организации подтвердили, что несмотря на публичные заявления из Вашингтона эта позиция не изменилась. «Союзники сказали на саммите в Вашингтоне, что путь Украины в НАТО является необратимым. Это решение остается в силе, оно остается общей политикой НАТО», — заявили в секретариате альянса.

Мир

Франция и Великобритания требуют от России дать немедленный ответ на предложение о перемирии

Россия должна прекратить затягивать с ответом на предложение США о безусловном перемирии, заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро, выступая на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми.

По словам Барро, Украина уже «сделала важную уступку», когда ответила согласием на идею о немедленном прекращении огня. «Сейчас Россия должна дать ответ на предложение США. Будет ли это ответ „да“ или „нет“, но это должен быть быстрый ответ», — подчеркнул он.

Идею о немедленном и безусловном прекращении огня на 30 дней выдвинули представители США на переговорах с Украиной 11 марта. Киев согласился на это при условии, что прекращение огня будет взаимным. Однако в Москве не дали конкретного ответа: через несколько дней Путин заявил, что поддерживает идею, однако прежде чем начать перемирие, необходимо согласовать детали, в частности, механизм контроля соблюдения режима прекращения огня.

Позже США согласовали сначала с Россией, а затем с Украиной решение о частичном 30-дневном прекращении ударов по энергетическим объектам. С тех пор обе стороны неоднократно обвиняли друг друга в нарушении этих договоренностей, при этом заверяя, что сами их соблюдают.

С конца марта в Вашингтоне давали понять, что ожидают от Москвы более конкретных действий в направлении мира. В частности, Дональд Трамп все чаще начал угрожать России санкциями — хотя при этом продолжал заявлять о своей уверенности в том, что Путин «выполнит свою часть сделки». Госсекретарь США Марко Рубио после саммита НАТО в Брюсселе 4 апреля заявил, что Вашингтон «довольно скоро» поймет, тянет ли Россия время или действительно готова к мирному соглашению. По его мнению, это будет вопросом нескольких недель.

Война глазами читателей «Медузы»

Светлана (Харьков → Киев). Я чувствую сильную усталость от войны с первого ее дня. Жизнь навсегда поделилась на до и после. Многие знакомые и друзья разъехались, кто-то погиб, кто-то пропал без вести, родные места уничтожены или продолжают уничтожаться прямо сейчас, строить долгосрочные планы не имеем возможности. В ежедневную жизнь вписалась «помеха» в виде ракет и шахедов, [вероятность погибнуть из-за этого] на уровне с автомобильной катастрофой: просто знай, что это возможно, и живи дальше. Тревога за своих мужчин забирает очень много жизненных сил. Очень хочется, чтобы этот ад наконец-то закончился. Но даже если сейчас закончатся активные боевые действия (что пока мало похоже на правду, судя по ежедневным атакам), у меня почему-то нет надежды на то, что этот ужас больше никогда не повторится, пока в России будет этот людоедский режим.

У меня сын подросток, и я очень боюсь, что в будущем он станет таким же заложником своей страны, как и мой муж в этот раз. И это лучший сценарий, о худших писать не хочу, но тоже о них все время думаю, когда вижу, сколько горя посеяла эта война в нашем обществе. Очень хочется, чтобы война наконец-то закончилась, чтобы перестали погибать люди и перестали кошмарить наших мужиков, но, если война в этом году все-таки закончится, то у меня не будет чувства облегчения или надежды на нормальную жизнь даже в ближайшем будущем. Руководство России газлайтит и манипулирует больше остальных, не исключено, что перемирие будет заключено только на бумаге, а если не только на бумаге, то мешать жить мне будет страх однажды ранним утром проснуться от звуков нового «вероломного» нападения.

Про Украину ничего нового за три года войны я не узнала, все ее «минусы», к сожалению, не стали для меня большим удивлением, они просто вызывают уже привычное возмущение. У меня никогда не было иллюзий, что я живу в идеальном государстве, наверное, идеальных не существует, но в общем и целом жить хорошо можно было — и мы жили. […]

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