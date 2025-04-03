Война Тысяча сто тридцать пятый день. Госдума дала статус ветеранов боевых действий военным, участвовавшим в боях в Курской области

Боец батальона «Ахмат» в Суджанском районе Курской области, 18 марта 2025 года Tatyana Makeyeva / AFP / Scanpix / LETA

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы публикуем ваши письма, потому что мы уверены: о войне нужно продолжать говорить. Какие чувства вы испытываете из-за продолжающейся войны? Как она влияет лично на вас прямо сейчас? Как изменилось за эти три года войны ваше отношение к происходящему, к России, к Украине, к миру? Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Украина

Делегация из Киева приедет в США для обсуждения соглашения по недрам

Министр финансов США Скотт Бессент анонсировал приезд украинской делегации в Вашингтон для переговоров по соглашению о полезных ископаемых.

По словам Бессента, команда из Украины приедет в ближайшие дни — в конце этой или в начале следующей недели. «Мы не хотим терять времени, потому что мы считаем это соглашение очень важным для американского народа, для украинского народа, для мирного процесса», — сказал министр.

Бессент не уточнил, насколько сейчас продвинулись переговоры.

Соглашение о полезных ископаемых первоначально планировалось подписать в феврале, однако после публичной перепалки между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским это подписание было отменено.

В конце марта стороны подтвердили, что все-таки планируют заключить соглашение. Однако США представили его новую версию, которую в Украине назвали «грабежом». В рамках американского проекта вся американская помощь, предоставленная после начала полномасштабного российского вторжения, фактически объявлялась долгом, который Киев должен будет возместить. При этом никаких гарантий безопасности для Украины в проекте документа не было.

Зеленский назвал новую версию документа неприемлемой, заявив, что Украина не готова считать ранее предоставленную помощь долгом задним числом — но допустил, что Киев готов будет возместить американцам будущую помощь. Трамп в ответ пообещал Зеленскому «большие проблемы».

Тем не менее, работа над документом была продолжена. Глава МИД Украины Андрей Сибига 1 апреля официально заявлял, что предварительные консультации с США по новому тексту уже начались. Он подчеркивал, что в целом Киев настроен на подписание договоренностей, но необходимо, чтобы они «отвечали обоюдно национальным интересам как США, так и Украины».

Россия

Дума наделила статусом ветеранов боевых действий военных и силовиков, участвовавших в боях с ВСУ в России

Госдума во втором и третьем чтении приняла закон, распространяющий статус ветеранов боевых действий на военных, которые участвовали в боях с ВСУ на территории России.

Документ также распространяет статус ветерана на силовиков, которые «наравне с вооруженными силами» участвовали в боях в РФ и «противодействовали провокациям на ее приграничных территориях». Среди ведомств, сотрудники которых получат статус ветерана — Росгвардия, прокуратура, СК.

Ко второму чтению в документ добавили поправку о том, что ветеранами также смогут стать участники добровольческих формирований.

На декабрьской «прямой линии» президента РФ Владимира Путина жены военных, участвующих в боях в Курской области, пожаловались, что те получают зарплату в пять раз меньше, чем участники вторжения в Украину — так как считаются участниками «контртеррористической операции», а не войны. Путин ответил, что ему это «не приходило в голову», и пообещал исправить ситуацию. Через несколько дней правительство уравняло выплаты. Вслед за этим в конце февраля в Думу был внесен законопроект о статусе ветерана для участников боев в Курской области.

Статус ветерана боевых действий дает его обладателю ряд льгот — уменьшение налогов, льготы на ЖКХ, дополнительный оплачиваемый отпуск, бесплатные путевки, а также ежемесячные денежные выплаты в размере до 7405 рублей.

Война глазами читателей «Медузы»

Василий (Москва). Нет никакой надежды ни на скорый мир, ни на то, что что-то будет, как было раньше, если некий мир будет заключен. […].

Я думаю, мы еще даже наполовину не ощутили последствий войны и не осознали того факта, что большая война случилась, что мы живем в стране, которая это пережила. Я каждый день смотрю на эту повседневную нормальность и жду, когда же наконец эта витрина начнет трескаться. Сюрреалистично: сколько людей погибли, сколько вернулись покалеченными физически и ментально — но вещи по-прежнему выглядят нормально. Как если бы я сломал руку и смотрел на открытый перелом, а оно не болит. И я понимаю, что оно заболит и, скорее всего, я не представляю, насколько.

Поделитесь вашими мыслями о войне

О чем мы писали накануне

Война Тысяча сто тридцать четвертый день. В команде Трампа уже не рассчитывают на скорое перемирие. Западные компании не собираются возвращаться в РФ

О чем мы писали накануне

Война Тысяча сто тридцать четвертый день. В команде Трампа уже не рассчитывают на скорое перемирие. Западные компании не собираются возвращаться в РФ

«Медуза»