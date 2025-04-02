Война Тысяча сто тридцать четвертый день. В команде Трампа уже не рассчитывают на скорое перемирие. Западные компании не собираются возвращаться в РФ

Марьинка, Донецкая область (контролируется войсками РФ), 1 апреля 2025 года AFP / Scanpix / LETA

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Мир

В администрации Белого дома все больше считают, что в ближайшие несколько месяцев добиться перемирия между Россией и Украиной вряд ли удастся, пишет Reuters со ссылкой на источники.

Первоначально президент США Дональд Трамп и его главные советники рассчитывали достичь прекращения огня к апрелю или маю, а в последующие месяцы заключить полноценный мир. Однако сейчас эти цели не кажутся достижимыми. На закрытой встрече с главами МИД стран Балтии, которая прошла 25 марта, госсекретарь США Марко Рубио признал, что мир «не гарантирован» и что США «все еще далеки» от заключения сделки.

Как рассказали собеседники агентства, если раньше высокопоставленные чиновники в частном порядке на протяжении многих недель выражали недовольство позицией Киева, то в последнее время они все больше видят, что их попыткам заключить прочный мир активно сопротивляется Москва.

Как именно Вашингтон планирует давить на Москву, пока неясно. Сейчас в Белом доме, рассказал один из источников Reuters, продолжают рассматривать возможность новых тарифных и санкционных ограничений. Однако источник признал, что они вряд ли сильно повлияют на позицию России.

Первоначально ключевые советники Трампа надеялись, что смягчения санкций или, напротив, перспективы их ужесточения будет достаточно, чтобы приблизить Москву к мирному соглашению, однако теперь они понимают, что это не так.

Трамп, который ранее регулярно выражал уверенность в том, что Путин «хочет мира», в последние дни резко сменил риторику. В одном из интервью он сказал, что «очень зол» из-за слов президента РФ, который предложил ввести в Украине временное международное управление. Трамп также пригрозил усилить контроль за санкциями против российской нефти.

Трамп заявлял, что планирует провести с Путиным телефонный разговор на текущей неделе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что при необходимости такой разговор может быть оперативно организован.

В конгресс США 1 апреля был внесен законопроект о первичных и вторичных санкциях против России, если она откажется от переговоров о мире. Он предусматривает пошлины в размере 500% на импорт из стран, покупающих российскую нефть, нефтепродукты, природный газ или уран. Соавторами законопроекта выступили 50 из 100 сенаторов — по 25 демократов и республиканцев.

Россия

Правительство признало, что пока желающих вернуть бизнес в РФ среди ушедших компаний нет

Министерство финансов РФ до сих пор не получило ни одной заявки от крупных иностранных компаний о желании вернуться в Россию, признал замглавы ведомства Иван Чебесков, передает РБК.

«У нас пока вот конкретных заявок по этой тематике нет», — сказал чиновник. Он также отметил, что сделки по выходу иностранцев из бизнеса в России продолжаются, однако в последнее время их количество сокращается. Как отмечает РБК, в 2024 году в России было зафиксировано 58 сделок по выходу иностранцев против 97 сделок годом ранее.

Разговоры о возвращении западного бизнеса в РФ российские власти начали вести на фоне начала переговоров о завершении российско-украинской войны и улучшении двусторонних отношений с США. При этом российские чиновники заявляют, что компаниям, которые захотят вернуться, могут быть выставлены дополнительные условия.

Путин в середине марта заявил, что соответствующие переговоры «по инициативе партнеров» уже ведутся, а вскоре после этого поручил правительству разработать «максимально прозрачные» правила для возвращения.

26 марта Путин отменил указ о национализации активов итальянской компании Ariston, который он подписал годом ранее. Причины такого решения официально не уточнялись.

Ariston на следующий день объявил о возобновлении работы в России. Многие СМИ представили это как возвращение первой крупной западной компании на российский рынок, однако это было не так: итальянский производитель официально и не уходил из РФ, а заявление о продолжении работы было сделано лишь в контексте того, что теперь компания сможет самостоятельно управлять российским бизнесом.

Война глазами читателей «Медузы»

Михайла. Спустя три года после начала полномасштабного вторжения я не могу поверить, что остались еще люди, которые не хотят мира. У меня появились две триггерные фразы, услышав которые, я понимаю, что с человеком не стоит продолжать беседу. Первая фраза — «справедливый мир». Вторая фраза — «иначе все было зря».

Когда я слышу про требования «справедливого мира», то мне всегда очень интересно, что такое «справедливый». Это как правда. Она у каждого своя. […] Одни люди говорят, что Крым должен вернуться [Украине] к границам 1991 года. Другие люди (живущие в Крыму, между прочим) интересуются, а с чего бы им этого хотеть и желать вернуться в Украину, когда им прямым текстом обещают репрессии просто по факту наличия определенного паспорта.

Что такое справедливый мир? Когда Крым принадлежит по исторической справедливости Турции? Когда Европа возвращается к состоянию Римской империи? […] «Справедливый» мир — это такой, какой нужен говорящей стороне, какой бы она ни была: Украина, РФ, США, Европа…

Фраза «иначе все было зря», которую любят произносить обе стороны, — это вообще лакмусовая бумажка на идиота. Представьте: вы решили пойти в магазин, который расположен от вас в десяти километрах. И когда вы прошли уже пять, вам звонит друг Вася и говорит: «Слушай, магазин закрыт, я стою перед входом и вижу объявление». А вы говорите: «Нет, ну я уже пять километров прошел, не поворачивать же мне назад, иначе получается, что я прошел зря!» Звучит знакомо?

Чем дольше люди будут ждать «справедливого мира», тем позже мир настанет, и тем менее справедливым он будет по мнению всех участвующих. И не все до этого мира доживут. Можно либо встать в позу героя, либо остаться живым. И тот, кто выберет позу героя… и хотелось бы сказать «идиот», но нет. Тот подлец. Потому что, выбирая быть героем, ты выбираешь не только для себя, но и для остальных. Вот такая вот «справедливость».

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