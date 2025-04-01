Война Тысяча сто тридцать третий день. В Европе обсуждают возможность переговоров с Путиным

Эвакуированные жители прифронтовых регионов в транзитном центре. Павлоград, Днепропетровская область, 31 марта 2025 года Violeta Santos Moura / Reuters / Scanpix / LETA

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы публикуем ваши письма, потому что мы уверены: о войне нужно продолжать говорить. Какие чувства вы испытываете из-за продолжающейся войны? Как она влияет лично на вас прямо сейчас? Как изменилось за эти три года войны ваше отношение к происходящему, к России, к Украине, к миру? Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Россия

В ЕС обсуждают возможность переговоров с Путиным

Лидеры стран ЕС на саммите в Париже 27 марта обсуждали, когда и как могут начаться переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом рассказал президент Финляндии Александр Стубб.

Стубб не привел деталей обсуждения, лишь отметив, что начало переговоров с Россией должно быть скоординированным. «Я не могу назвать конкретную дату [начала возможных переговоров], и мы посмотрим, насколько это будет скоординировано», — сказал президент Финляндии.

Стубб добавил, что жителям самой Финляндии необходимо «морально подготовиться» к тому, что политическое взаимодействие с РФ в будущем на каком-то этапе будет возобновлено. «Ничто не отменит того факта, что Россия является и всегда будет соседом Финляндии», — сказал он.

Финляндия после вторжения войск РФ в Украину стала членом НАТО — до этого на протяжении десятилетий страна воздерживалась от членства в альянсе, считая, что это ухудшило бы отношения с Россией. С конца 2023 года Финляндия полностью закрыла границу с РФ. Это произошло на фоне резкого увеличения числа нелегальных мигрантов, пытавшихся из России попасть в ЕС. Власти Финляндии обвинили Москву в намеренном провоцировании миграционного кризиса на границе.

В отличие от США, которые после возвращения в Белый дом Дональда Трампа возобновили контакты с Кремлем, власти Евросоюза пока воздерживаются от этого. В декабре 2024 года в Москву приезжал премьер Словакии Роберт Фицо, в июле — премьер Венгрии Виктор Орбан. В Брюсселе жестко критиковали их за эти поездки и подчеркивали, что эти действия не были согласованы с ЕС.

Из лидеров крупных стран Европы относительно недавно с Путиным общался только канцлер Германии Олаф Шольц — в середине ноября они поговорили по телефону. Президент Франции Эммануэль Макрон в начале марта допускал, что может в ближайшее время поговорить с Путиным — но это произойдет только когда Евросоюз и Украина решат, что настало «подходящее время».

Мир

Марко Рубио обсудит «обеспечение прочного мира» в Украине на встрече с министрами стран НАТО

Госсекретарь США Марко Рубио примет участие во встрече министров иностранных дел государств НАТО, официально подтвердили в Белом доме.

На встрече, помимо прочего, будет обсуждаться «обеспечение длительного мира» в Украине. В Белом доме не уточнили, привезет ли Рубио в Брюссель какие-то новые идеи по прекращению огня или подробно ознакомит союзников с теми, о которых ранее было известно.

Рубио 28 марта заявил, что США окончательно отказались от своих первоначальных планов быстро закончить войну, и теперь будут добиваться мира «столько, сколько будет нужно». «Это зависит не от нас. Это зависит от россиян и украинцев. Это также зависит от наших партнеров в Европе, чьи санкции, как я считаю, придется учитывать в рамках любого окончательного соглашения», — говорил он.

Визит госсекретаря в Брюссель продлится со 2 по 4 апреля. На встречах также будут говорить о «приоритетах безопасности НАТО», в том числе увеличении трат стран-членов на оборону.

Это будет первая встреча в штаб-квартире альянса в Брюсселе на столь высоком уровне с момента возвращения Дональда Трампа на пост президента США.

Трамп неоднократно критиковал европейских союзников за недостаточные, по его мнению, расходы на оборону — на этом фоне в Европе выросла обеспокоенность по поводу потенциального выхода США из альянса.

Война глазами читателей «Медузы»

Георгий (Москва). В первые дни после начала войны все было как в тумане, я никак не верил в происходящее, ходил на антивоенные митинги, пока все гайки не закрутили до упора. Я решил уехать с семьей из России, но задержала в Москве собака — ей было необходимо сделать длительную вакцинацию, чтобы перевезти с собой. Потом задержали надежды на мир и стамбульские переговоры, потом что-то еще… И со временем произошло то, за что мне стыдно: я как будто очерствел и свыкся с происходящим. Я по-прежнему не поддерживаю действия своей страны, по-прежнему желаю скорейшего завершения конфликта, все последние три года мне хочется верить, что это всего лишь страшный сон, и вот-вот наступит утро, и я проснусь, и всего этого не будет, но проходит день за днем, а мы никак не просыпаемся… Да и в скорое завершение войны я не верю.

Моя жизнь не сильно пострадала, а в чем то стала лучше, так как я инженер (не имею отношения к ВПК), и спрос на мои услуги и их ценность заметно выросли на фоне ухода западных компаний, их поддержки, технологий и специалистов. Все это заставляет задуматься над собой, над своей ролью, своей причастностью к происходящему и тем, где мы свернули не туда. Но все это ерунда на фоне смертей людей. Ведь на следующей неделе я полечу в отпуск, а в чей-то дом прилетит дрон или ракета.

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