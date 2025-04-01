Трамп заявил, что не хочет вводить вторичные пошлины против «всей нефти» Путина. «Я думаю, он выполнит свою часть сделки»
Президент США Дональд Трамп рассчитывает, что президент РФ Владимир Путин заключит соглашение о прекращении огня в Украине, и ему не придется вводить вторичные пошлины на российскую нефть. Об этом Трамп сказал 31 марта во время общения с журналистами, видео выступления президента США опубликовало агентство Bloomberg.
«Я хочу, чтобы он заключил сделку, чтобы прекратились убийства российских солдат, украинских солдат и других людей», — сказал Трамп, отвечая на вопрос, серьезно ли он настроен ввести пошлины на российскую нефть.
Я хочу убедиться, что он [Путин] доведет дело до конца. Я думаю, он выполнит это. Я не хочу вводить вторичные пошлины на его нефть, но, я думаю, это то, что я мог бы сделать, если посчитаю, что он не справляется с работой… Я думаю, он выполнит то, что сказал мне, и я думаю, он выполнит свою часть сделки.
Дональд Трамп заявил в интервью NBC News 30 марта, что был «очень зол», когда Владимир Путин предложил ввести временное управление в Украине. Тогда же Трамп сообщил, что готов ввести вторичные пошлины в размере 25% на экспорт российской нефти, если по вине России соглашение о прекращении огня в Украине не будет заключено. Позже во время общения с журналистами Трамп сказал, что с Путиным «нужно договариваться, независимо от того, нравится он вам или нет». В Кремле, комментируя сообщение NBC News о недовольстве Трампа, заявили, что Россия «продолжает работу с американской стороной».