Бельгийский кинофестиваль DOCVILLE отменил показ фильма «Русские на войне» по просьбе посольства Украины

Показ фильма «Русские на войне» Анастасии Трофимовой на кинофестивале DOCVILLE отменен после вмешательства посольства Украины.

В заявлении, опубликованном оргкомитетом DOCVILLE, говорится, что фильм Трофимовой был отобран для показа, так как фестиваль хотел предложить своим зрителям «широкий взгляд на мир». «Очень трудно получить представление об истории российских солдат во времена дезинформации и пропаганды», подчеркивается в заявлении.

Организаторы фестиваля подчеркнули, что ранее их не останавливала публичная критика. «Характерно для документального фестиваля, что не все согласны с каждым фильмом», — сообщил оргкомитет.

Однако в случае с «Русскими на войне», говорится в заявлении, было принято решение отказаться от показа «из-за огромного уважения к украинскому населению и конкретной просьбы украинского посольства».

Ранее DOCVILLE отменил показ фильма «Not In My Country» о протестах против проекта добычи лития в Ядарской долине в Сербии. В этом фильме, в частности, затрагивается вопрос вмешательства России во внутреннюю политику страны в рамках «гибридной войны». На сайте фестиваля причина отмены показа не уточняется.

В заявлении отмена по разным причинам двух показов фильмов названа беспрецедентной. Подчеркивается, что сложившаяся ситуация должна быть осмыслена как самими организаторами фестиваля, так и более широким кинематографическим сообществом.

DOCVILLE — крупнейший в Бельгии фестиваль документального кино. В 2025 году он проводится в городе Лёвен в 21-й раз. Оргкомитет фестиваля подчеркивает, что никогда ранее показы фильмов не отменялись.

Документальный фильм «Русские на войне» сняла режиссер Анастасия Трофимова, которая ранее выпустила несколько проектов с российским пропагандистским телеканалом RT. Трофимова снимала фильм в течение семи месяцев на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР в тылу и на линии фронта. По ее словам, съемки велись без разрешения Минобороны РФ.

Премьера фильма прошла 7 сентября на Венецианском фестивале, где его представили вне конкурса в программе документального кино. Против показа выступили власти Украины, посчитавшие картину «опасным инструментом манипуляции общественным мнением», который «пытается изобразить агрессоров как жертв».

Украинские дипломаты последовательно добиваются отмены показов «Русских на войне» в разных странах мира. В частности, фильм не показали на кинофестивале в Цюрихе, а на кинофестивале в Торонто был устроен лишь закрытый для публики показ.

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