Война Тысяча сто тридцать второй день. Трамп угрожает Украине «большими проблемами» из-за отказа от сделки по полезным ископаемым. Россия и США обсуждают свои проекты по редкоземельным металлам
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Мир
Президент США Дональд Трамп заявил, что украинский президент Владимир Зеленский хочет отказаться от сделки, в рамках которой американские компании получают приоритетное право на добычу редкоземельных металлов в Украине. «Если он это сделает, у него возникнут проблемы, большие, большие проблемы», — сказал Трамп журналистам на борту самолета Air Force One.
В цитате, которую приводят информационные агентства, в том числе Reuters, говорится о редкоземельных металлах. Однако в конце прошлой недели стало известно, что США подготовили новый вариант соглашения, в котором речь идет о приоритетном праве американских компаний на разработку всех месторождений на территории Украины.
Добычу редкоземельных металлов США обсуждают не только с Украиной, но и с Россией. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и участник российско-американских переговоров Кирилл Дмитриев сообщил «Известиям» о начале «дискуссий» с США «о различных редкоземельных металлах и проектах в России».
По мнению эксперта Михаила Коростикова («Медуза» публиковала его материал для проекта Carnegie Politika), все идеи по разработке редкоземельных металлов, которые выдвигали Россия и Украина, пока «направлены лишь на то, чтобы получить тактические преимущества и разменять их потом во время торга на переговорах».
Украина
В ночь на 6 июня 2023 года в Херсонской области разрушилась плотина Каховской гидроэлектростанции — одной из крупнейших в Украине. Экосистеме региона был нанесен огромный ущерб, оценить который на фоне продолжающейся войны крайне сложно. Тем не менее, такие попытки предпринимаются. В середине марта в журнале Science был опубликован отчет об экологических последствиях разрушения ГЭС, подготовленный группой ученых из Украины и Германии.
Авторы доклада, в частности, пришли к выводу, что после разрушения плотины было уничтожено 80% всей биомассы, которая населяла водохранилище ГЭС, так называемое Каховское море. От выброса воды из водохранилища пострадали как наземные, так и морские животные ниже по течению, в том числе в северо-западной части Черного моря.
Однако главной экологической угрозой для будущего региона — «ядовитой часовой бомбой» — ученые считают обнажившееся после исчезновения водохранилища речное дно, где в высохшем иле лежит около 45 миллионов тонн железа, 8,4 миллиона тонн марганца, 182 тысячи тонн цинка и многие тонны других тяжелых металлов. Однако авторы статьи в Science наблюдают позитивные процессы, которые могут замедлить вымывание тяжелых металлов из ила и не допустить подобные выбросы в воду в будущем.
Война глазами читателей «Медузы»
Артем (Харьков) Я считаю, что в начале полномасшабного вторжения ВС РФ на территорию Украины в разной степени и в разном значении этого слова «виновны» руководители обоих государств. Но прямо сейчас необходимо найти решение проблемы, которая заключается в вопросе: «Как остановить войну и перестать посылать людей убивать друг друга?» Если территориальные уступки со стороны украинского руководства помогут найти ответ на этот вопрос, этой возможностью стоит воспользоваться. Демагогические заявления о том, что Украина вернет себе все утраченные территории, уже не воспринимаются всерьез никем, кроме некоторых военных и тех, кто не думает, о чем говорит. Безусловно, за разговорами о территориях чаще всего забывают о судьбах людей, проживающих в оккупированных регионах. Но компромисс заключается в том числе и в готовности принести жертву ради мира, пусть и хрупкого.