Война Тысяча сто тридцать второй день. Трамп угрожает Украине «большими проблемами» из-за отказа от сделки по полезным ископаемым. Россия и США обсуждают свои проекты по редкоземельным металлам

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«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы публикуем ваши письма, потому что мы уверены: о войне нужно продолжать говорить. Какие чувства вы испытываете из-за продолжающейся войны? Как она влияет лично на вас прямо сейчас? Как изменилось за эти три года войны ваше отношение к происходящему, к России, к Украине, к миру? Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Мир

Президент США Дональд Трамп заявил, что украинский президент Владимир Зеленский хочет отказаться от сделки, в рамках которой американские компании получают приоритетное право на добычу редкоземельных металлов в Украине. «Если он это сделает, у него возникнут проблемы, большие, большие проблемы», — сказал Трамп журналистам на борту самолета Air Force One.

В цитате, которую приводят информационные агентства, в том числе Reuters, говорится о редкоземельных металлах. Однако в конце прошлой недели стало известно, что США подготовили новый вариант соглашения, в котором речь идет о приоритетном праве американских компаний на разработку всех месторождений на территории Украины.

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Россия уже захватила часть природных ресурсов Украины. Трамп собирается получить остальное Показываем, что происходит на месторождениях, которыми хотят распоряжаться США. Фотографии

Смотрите на «Медузе»

Россия уже захватила часть природных ресурсов Украины. Трамп собирается получить остальное Показываем, что происходит на месторождениях, которыми хотят распоряжаться США. Фотографии

Добычу редкоземельных металлов США обсуждают не только с Украиной, но и с Россией. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и участник российско-американских переговоров Кирилл Дмитриев сообщил «Известиям» о начале «дискуссий» с США «о различных редкоземельных металлах и проектах в России».

По мнению эксперта Михаила Коростикова («Медуза» публиковала его материал для проекта Carnegie Politika), все идеи по разработке редкоземельных металлов, которые выдвигали Россия и Украина, пока «направлены лишь на то, чтобы получить тактические преимущества и разменять их потом во время торга на переговорах».

Подробнее об этом

Что не так со сделками по редкоземельным металлам между США, Украиной и Россией? И почему они носят скорее символический характер? Объясняет Михаил Коростиков (Carnegie Politika)

Подробнее об этом

Что не так со сделками по редкоземельным металлам между США, Украиной и Россией? И почему они носят скорее символический характер? Объясняет Михаил Коростиков (Carnegie Politika)

Украина

В ночь на 6 июня 2023 года в Херсонской области разрушилась плотина Каховской гидроэлектростанции — одной из крупнейших в Украине. Экосистеме региона был нанесен огромный ущерб, оценить который на фоне продолжающейся войны крайне сложно. Тем не менее, такие попытки предпринимаются. В середине марта в журнале Science был опубликован отчет об экологических последствиях разрушения ГЭС, подготовленный группой ученых из Украины и Германии.

Авторы доклада, в частности, пришли к выводу, что после разрушения плотины было уничтожено 80% всей биомассы, которая населяла водохранилище ГЭС, так называемое Каховское море. От выброса воды из водохранилища пострадали как наземные, так и морские животные ниже по течению, в том числе в северо-западной части Черного моря.

Однако главной экологической угрозой для будущего региона — «ядовитой часовой бомбой» — ученые считают обнажившееся после исчезновения водохранилища речное дно, где в высохшем иле лежит около 45 миллионов тонн железа, 8,4 миллиона тонн марганца, 182 тысячи тонн цинка и многие тонны других тяжелых металлов. Однако авторы статьи в Science наблюдают позитивные процессы, которые могут замедлить вымывание тяжелых металлов из ила и не допустить подобные выбросы в воду в будущем.

Подробнее о последствиях разрушения плотины Каховской ГЭС

Прошло почти два года с момента разрушения Каховской ГЭС. К каким последствиям привела катастрофа? И как после нее пытается восстановиться природа? Как ни странно, надежда на восстановление есть

Подробнее о последствиях разрушения плотины Каховской ГЭС

Прошло почти два года с момента разрушения Каховской ГЭС. К каким последствиям привела катастрофа? И как после нее пытается восстановиться природа? Как ни странно, надежда на восстановление есть

Война глазами читателей «Медузы»

Артем (Харьков) Я считаю, что в начале полномасшабного вторжения ВС РФ на территорию Украины в разной степени и в разном значении этого слова «виновны» руководители обоих государств. Но прямо сейчас необходимо найти решение проблемы, которая заключается в вопросе: «Как остановить войну и перестать посылать людей убивать друг друга?» Если территориальные уступки со стороны украинского руководства помогут найти ответ на этот вопрос, этой возможностью стоит воспользоваться. Демагогические заявления о том, что Украина вернет себе все утраченные территории, уже не воспринимаются всерьез никем, кроме некоторых военных и тех, кто не думает, о чем говорит. Безусловно, за разговорами о территориях чаще всего забывают о судьбах людей, проживающих в оккупированных регионах. Но компромисс заключается в том числе и в готовности принести жертву ради мира, пусть и хрупкого.

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Война Тысяча сто тридцать первый день. NYT рассказал о скрытой роли США в военных операциях Киева: удар по крейсеру «Москва», атака на Крымский мост, заход в Курскую область

Хроника предыдущего дня войны

Война Тысяча сто тридцать первый день. NYT рассказал о скрытой роли США в военных операциях Киева: удар по крейсеру «Москва», атака на Крымский мост, заход в Курскую область