Россия уже захватила часть природных ресурсов Украины. Трамп собирается получить остальное Показываем, что происходит на месторождениях, которыми хотят распоряжаться США. Фотографии
США подготовили вариант соглашения о недрах, предполагающий, что американские компании получат приоритетный доступ к разработке всех полезных ископаемых на территории Украины. Ранее предполагалось, что Украина в качестве компенсации за американскую военную помощь даст США доступ к своим редкоземельным металлам («Медуза» подробно писала об этом здесь). Это соглашение президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский собирались подписать в конце февраля в Вашингтоне. Однако между Трампом и Зеленским произошла публичная перепалка, после которой украинская делегация покинула Белый дом, так и не подписав договор.
Новый вариант соглашения, о котором стало известно в конце марта, распространяется уже на все украинские природные ископаемые, включая уголь, нефть и газ. Он также предусматривает, что США получат полномочия по контролю над инвестициями в инфраструктуру, связанную с эксплуатацией природных ресурсов, в том числе автомобильные и железные дороги, порты, шахты, перерабатывающие заводы.
Украинские эксперты, оценивая проект соглашения, указали, что оно, в числе прочего, помешает европейской интеграции. Украинский чиновник на условиях анонимности в разговоре с Financial Times назвал предложение США «грабежом». Британская The Times расценивает проект соглашения как попытку «очередного унижения» властей Украины, отмечая при этом, что неясны механизмы его реализации на практике в стране, где продолжаются боевые действия, а часть ее территории захвачена.
Официально власти Украины пока воздержались от публичных оценок проекта соглашения, заявив лишь, что обсуждение продолжается. «Любые публичные дискуссии по этому соглашению наносят только вред переговорам и мешают вести конструктивную дискуссию с американскими партнерами», — заявила первый вице-премьер, министр экономики Юлия Свириденко. Владимир Зеленский ограничился заявлением, что «условия все время меняются», добавив, что пока в Вашингтон (на подписание соглашения) не собирается.
Вскоре после начала полномасштабной войны The Washighton Post писала, что Россия контролирует территории, на которых находятся 63% украинских запасов угля, 11% нефти, 20% газа, 42% металлов и 33% редкоземельных и других стратегически важных металлов.
«Медуза» показывает, что происходит во время войны на некоторых из украинских месторождений, право на разработку которых хотят получить США.
Графит в Кировоградской области
В Кировоградской области расположено единственное в Украине предприятие по добыче природного графита — «Завальевский графит». В декабре 2024 года предприятие приостановило работу из-за резкого роста затрат на электроэнергию и логистику на фоне снижения мировых цен на графит, сообщила Национальная ассоциация добывающей промышленности Украины. Она отметила, что теперь придется искать альтернативные источники поставок сырья за границей.
Титан в Житомирской области
В Житомирской области находится крупнейшее в Европе апатит-титановое Семигородское месторождение. Украина является одной из всего лишь семи стран, производящих титановую губку, основу для титанового металла, писал в январе 2023 года американский Newsweek в статье, озаглавленной «Битва за титан». В публикации, в частности, указывалось, что США вынуждены импортировать стратегически важный для них титан, крупнейшим производителем которого является Китай, а Россия занимает 13% мирового рынка. Издание отмечало, что контроль над титановыми месторождениями важен как для США, так и для России. Если Украина победит, США и их союзники окажутся в выгодном положении, чтобы создать новый канал добычи титана, говорилось в статье. Если же России удастся захватить месторождения, то Москва усилит свое глобальное влияние на этот играющий все большую стратегическую роль ресурс, утверждал Newsweek.
Уголь в Донецкой области
Forbes в апреле 2023 года оценивал общую стоимость всех полезных ископаемых Украины в 14,8 триллиона долларов. Из этой суммы 9,1 триллиона приходилось на запасы каменного угля, еще 261 миллиард — на запасы бурого угля. При этом, The Washighton Post в августе 2022 года — через несколько месяцев после начала полномасштабной войны — писала, что 63% запасов угля находятся на восточных территориях, неподконтрольных властям Украины (главным образом в Донецкой и Луганской областях). У властей Украины остается контроль над бассейном Западный Донбасс, находящимся в пределах Днепропетровской области.