Россия уже захватила часть природных ресурсов Украины. Трамп собирается получить остальное Показываем, что происходит на месторождениях, которыми хотят распоряжаться США. Фотографии

США подготовили вариант соглашения о недрах, предполагающий, что американские компании получат приоритетный доступ к разработке всех полезных ископаемых на территории Украины. Ранее предполагалось, что Украина в качестве компенсации за американскую военную помощь даст США доступ к своим редкоземельным металлам («Медуза» подробно писала об этом здесь). Это соглашение президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский собирались подписать в конце февраля в Вашингтоне. Однако между Трампом и Зеленским произошла публичная перепалка, после которой украинская делегация покинула Белый дом, так и не подписав договор.

Новый вариант соглашения, о котором стало известно в конце марта, распространяется уже на все украинские природные ископаемые, включая уголь, нефть и газ. Он также предусматривает, что США получат полномочия по контролю над инвестициями в инфраструктуру, связанную с эксплуатацией природных ресурсов, в том числе автомобильные и железные дороги, порты, шахты, перерабатывающие заводы.

Украинские эксперты, оценивая проект соглашения, указали, что оно, в числе прочего, помешает европейской интеграции. Украинский чиновник на условиях анонимности в разговоре с Financial Times назвал предложение США «грабежом». Британская The Times расценивает проект соглашения как попытку «очередного унижения» властей Украины, отмечая при этом, что неясны механизмы его реализации на практике в стране, где продолжаются боевые действия, а часть ее территории захвачена.

Официально власти Украины пока воздержались от публичных оценок проекта соглашения, заявив лишь, что обсуждение продолжается. «Любые публичные дискуссии по этому соглашению наносят только вред переговорам и мешают вести конструктивную дискуссию с американскими партнерами», — заявила первый вице-премьер, министр экономики Юлия Свириденко. Владимир Зеленский ограничился заявлением, что «условия все время меняются», добавив, что пока в Вашингтон (на подписание соглашения) не собирается.

Вскоре после начала полномасштабной войны The Washighton Post писала, что Россия контролирует территории, на которых находятся 63% украинских запасов угля, 11% нефти, 20% газа, 42% металлов и 33% редкоземельных и других стратегически важных металлов.

«Медуза» показывает, что происходит во время войны на некоторых из украинских месторождений, право на разработку которых хотят получить США.

Графит в Кировоградской области

В Кировоградской области расположено единственное в Украине предприятие по добыче природного графита — «Завальевский графит». В декабре 2024 года предприятие приостановило работу из-за резкого роста затрат на электроэнергию и логистику на фоне снижения мировых цен на графит, сообщила Национальная ассоциация добывающей промышленности Украины. Она отметила, что теперь придется искать альтернативные источники поставок сырья за границей.

Добыча графита на Завьяловском месторождении — крупнейшем в Европе. Кировоградская область, 28 февраля 2025 года Olena Koloda / Bloomberg / Getty Images

Графит на Завьяловском месторождении добывают с 1934 года. Добыча ведется открытым способом. 28 февраля 2025 года Olena Koloda / Bloomberg / Getty Images

Завьяловское месторождение. 28 февраля 2025 года Olena Koloda / Bloomberg / Getty Images

Графит используется в химической промышленности, металлургии, машиностроении, изготовлении электротехники и других областях, включая производство карандашей и термостойкой резины. Завьяловское месторождение. 28 февраля 2025 года Olena Koloda / Bloomberg / Getty Images Завьяловский графит, как сообщается на сайте предприятия, «имеет практически идеальную кристаллическую структуру и содержит минимальное количество примесей, состав которых позволяет легко удалить их из руды». 28 февраля 2025 года Arsen Dzodzaiev / EPA / Scanpix / LETA

Титан в Житомирской области

В Житомирской области находится крупнейшее в Европе апатит-титановое Семигородское месторождение. Украина является одной из всего лишь семи стран, производящих титановую губку, основу для титанового металла, писал в январе 2023 года американский Newsweek в статье, озаглавленной «Битва за титан». В публикации, в частности, указывалось, что США вынуждены импортировать стратегически важный для них титан, крупнейшим производителем которого является Китай, а Россия занимает 13% мирового рынка. Издание отмечало, что контроль над титановыми месторождениями важен как для США, так и для России. Если Украина победит, США и их союзники окажутся в выгодном положении, чтобы создать новый канал добычи титана, говорилось в статье. Если же России удастся захватить месторождения, то Москва усилит свое глобальное влияние на этот играющий все большую стратегическую роль ресурс, утверждал Newsweek.

Титан широко используется в производстве техники гражданского и военного назначения и других отраслях. Добыча титана в Житомирской области. 28 февраля 2025 года Roman Pilipey / AFP / Scanpix / LETA

В 2021 году украинский ильменит (одна из основных титаносодержащих руд) составил около 5% мировой добычи всех руд, используемых для производства титана. В 2022 году, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, экспорт ильменита из страны сократился более чем на 40%. Житомирская область. 25 февраля 2025 года Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images

Добычей титана в Житомирской области занималась Group D украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа. В 2021 году Фирташ оказался под украинскими санкциями, а в 2023 году у Group D, как у компании подсанкционного лица, отозвали разрешение на использование недр. Group D удалось оспорить решение, но ее ключевое предприятие — Междуреченский горно-обогатительный комбинат — не работало почти год. Житомирская области, 25 февраля 2025 года Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images

Структурам Фирташа принадлежал и завод «Крымский титан». После аннексии Россией полуострова это предприятие стало «Российским титаном». Всего, по подсчетам The Washinghton Post, Украина потеряла доступ к двум титановым месторождениям. На фото титановое месторождение в Житомирской области. 28 февраля 2025 года Roman Pilipey / AFP / Scanpix / LETA

Уголь в Донецкой области

Forbes в апреле 2023 года оценивал общую стоимость всех полезных ископаемых Украины в 14,8 триллиона долларов. Из этой суммы 9,1 триллиона приходилось на запасы каменного угля, еще 261 миллиард — на запасы бурого угля. При этом, The Washighton Post в августе 2022 года — через несколько месяцев после начала полномасштабной войны — писала, что 63% запасов угля находятся на восточных территориях, неподконтрольных властям Украины (главным образом в Донецкой и Луганской областях). У властей Украины остается контроль над бассейном Западный Донбасс, находящимся в пределах Днепропетровской области.

В бассейне Западный Донбасс работает крупнейшее угледобывающее предприятие Украины — «ДЭТК Павлоградуголь». 4 марта 2025 года Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images

Шахта имени Героев космоса, которая входит в «Павлоградуголь». 4 марта 2025 года Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images

Шахта имени Героев космоса, 4 марта 2025 года Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images

Во время войны «Павлоградуголь» отдал часть своих общежитий под размещение украинцев, вынужденных покинуть свои дома из-за боев. На фото Шахта имени Героев космоса, 4 марта 2025 года Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images

В июле 2024 года большинство шахт «Павлоградугля» уходили в простой . Украинские ТЭС не могли использовать уголь после массированных российских ударов по энергетической инфраструктуре страны. Вагоны с углем на шахте имени Героев космоса. 4 марта 2025 года Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images

Подробно о требованиях США к Украине

Трамп настаивает на том, что Украина должна поделиться с США природными ресурсами на 500 миллиардов долларов. Откуда вообще взялась эта оценка? 3 карточки