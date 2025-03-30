Война Тысяча сто тридцать первый день. NYT рассказал о скрытой роли США в украинских военных операциях на протяжении всех трех лет войны

Пожар после атаки российского беспилотника в Днепре, 29 марта 2025 года Kherson Regional Military / Anadolu / Getty Images

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы публикуем ваши письма, потому что мы уверены: о войне нужно продолжать говорить. Какие чувства вы испытываете из-за продолжающейся войны? Как она влияет лично на вас прямо сейчас? Как изменилось за эти три года войны ваше отношение к происходящему, к России, к Украине, к миру? Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Мир

Газета The New York Times опубликовала большой материал, в котором рассказывается, что в течение всех трех лет войны в Украине США были вовлечены в нее гораздо более глубоко, чем считалось раньше. В штаб-квартире армии США в Европе и Африке в немецком Висбадене работал командный центр, в котором американские военные совместно с украинскими планировали военные операции и контрнаступления Киева, вырабатывая общую стратегию и передавая украинцам точную информацию о российских целях. Основными координаторами этого партнерства были два генерала — с украинской стороны Михаил Забродский, с американской — Кристофер Донахью.

Материал The New York Times строится более чем на 300 интервью, которые его автор Адам Энтус в течение года провел с бывшими и нынешними чиновниками, политиками и представителями разведки Украины, США, Великобритании, Германии, Польши, Бельгии, балтийских стран и Турции. Один из руководителей европейской разведки, которого цитирует NYT, говорит, что был ошеломлен, узнав, насколько глубоко его коллеги из НАТО ввязались в украинские операции. «Теперь они стали частью цепочки убийств», — сказал собеседник NYT.

Удар по крейсеру «Москва»

В числе военных операций Украины NYT описывает потопление крейсера «Москва» в Черном море в апреле 2022 года. По словам одного из высокопоставленных офицеров армии США, это было так: в середине апреля американские и украинские военно-морские офицеры находились на обычном сеансе обмена разведданными, когда на экранах радаров появилось что-то неожиданное. Американцы сказали «О, это Москва!». Украинцы ответили: «О, Боже. Большое спасибо. Пока». После этого по крейсеру был нанесен удар.

По словам собеседников NYT, американская сторона была разгневана, поскольку украинцы не сделали «даже малейшего предупреждения». Но помимо этого американская сторона испытала удивление, поняв, что у Киева есть ракеты, способные достичь морской цели; и панику, потому что администрация тогдашнего президента США Джо Байдена не намеревалась позволить украинцам атаковать настолько важный символ российской мощи.

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Атака на Крымский мост

Еще одной операцией, о которой рассказывает NYT, стала атака на Крымский мост через Керченский пролив в августе 2024 года. Для США этот мост был «красной линией», и в 2022 году администрация Байдена запретила военным помогать украинцам нацеливаться на него. Однако в 2024 году США в качестве компромисса в вопросе возвращения к границам 1991 года предложили Украине кампанию под названием Lunar Hail («Лунный град») с использованием ракет большой дальности и беспилотников, чтобы заставить Россию вывести свою военную инфраструктуру из Крыма. Белый дом уполномочил военных и ЦРУ тайно работать с украинцами и британцами над планом атаки на Крымский мост.

План заключался в том, чтобы с использованием ракет ATACMS ослабить уязвимые соединения моста, а в это время взорвать рядом со стойками морские беспилотники. Однако россияне усилили оборону стоек, и украинцы предложили атаковать только с помощью ATACMS. Американские генералы выступили против, уверяя, что одни ATACMS не справятся с этой задачей, и украинцы должны подождать, пока беспилотники будут готовы, или отменить удар.

Но в конце концов американцы отступили, и в середине августа украинцы нанесла удар ракетами ATACMS по мосту, оставив выбоины на полотне, которые были впоследствии заделаны. «Иногда им нужно попытаться и не преуспеть, чтобы увидеть, что мы были правы», — прокомментировал этот эпизод американский чиновник, которого цитирует NYT.

Курская область

Вторжение ВСУ в Курскую область в начале августа 2024 года стало для американской и украинской сторон еще одной точкой напряжения, а в США его восприняли как «существенное нарушение доверия». Помимо того, что украинцы снова держали США в неведении, они нарушили договоренность, используя американскую технику для наступательных действий на территории России.

Американцы могли отключить так называемую «зону операций», которая определяла рамки военной поддержки только в пределах Харьковской области и только для предотвращения гуманитарной катастрофы. Однако они не стали этого делать — как пояснил представитель администрации Байдена, понимая, что это «могло привести к катастрофе»: украинские солдаты в Курской области оказались бы без защиты со стороны ракетных установок HIMARS и разведданых. «Это был не почти шантаж, это был шантаж», — сказал высокопоставленный чиновник Пентагона.

Напряжение в отношениях

В конечном итоге, как пишет NYT, партнерство стало напряженным. Украинцы считали своих союзников «типичными покровительствующими американцами». Американцы в свою очередь иногда не могли понять, почему украинцы «просто не слушают хороших советов». В то время как представители США сосредотачивались на достижимых целях, украинцы, как говорят собеседники NYT, постоянно хватались за «яркий образ» большой победы. Киев же считал, что американцы их сдерживают.

Кроме этого, украинцы, добившиеся со временем большей автономии в партнерстве, все больше держали свои намерения в секрете. Они злились, что США не могли или не хотели давать им запрашиваемое оружие и другое оборудование, а американцы, в свою очередь, были возмущены «необоснованными требованиями» и нежеланием украинских властей предпринимать политически рискованные шаги для укрепления своих значительно уступающих россиянам по численности сил, пишет NYT.

В начале января 2025 года двое американских генералов посетили Киев, чтобы встретиться с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и убедиться, что он согласовал планы пополнения войск и укрепления их позиций. Оттуда они отправились на авиабазу Рамштайн в Германии, где встретились с министром обороны США Ллойдом Остином — в последний раз перед его отставкой и приходом новой администрации избранного президента США Дональда Трампа.

Война глазами читателей «Медузы»

Таня (Днепр). Я живу в Днепре, и за эти три года, казалось, видела многое. Но самое страшное из этого — видеть вблизи горе человеческое. Война на фото и воочию ощущается по-разному. Когда перед тобой горят дома и плачут люди… ну, что вам сказать, веру в человечество я потеряла. Война и горе сильно разрушают ментальное здоровье, в моем кругу это практически у всех.

Я не верю в скорое завершение войны. Мы сейчас, к сожалению, слабее, но завершать все это — практически признать все человеческие потери с нашей стороны напрасными. И, главное, нет гарантии, что русские остановятся, а не пойдут дальше на наши города.

Нет, к русским у меня не изменилось отношение по той причине, что есть нормальные люди, а есть людоеды. Русские военные и те, кто за войну, — это людоеды, к ним я испытываю ненависть и брезгливость.

Мы очень устали, понимаете? Гибнут наши люди, бомбят наши города. И нет понимания, когда это закончится. Но все же хочется выйти из этой войны нормальным человеком, не озлобиться и не потерять эмпатию.

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