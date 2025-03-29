Война Тысяча сто тридцатый день. В Украине готовятся к новому российскому наступлению

Последствия атаки российских беспилотников на Днепр вечером 28 марта 2025 года. По данным местных властей, в городе сгорели несколько частных домов, повреждены многоэтажные дома, другие здания и автомобили. Четыре человека погибли, более 20 ранены Arsen Dzodzaiev / EPA / Scanpix / LETA

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Украина

В Украине ожидают нового наступления российских войск. В Киеве считают, что его цель — усилить давление на Украину и укрепить позиции Кремля на переговорах

Российские военные готовятся в ближайшие недели развить новое наступление с целью усилить давление на Киев и укрепить переговорные позиции Москвы, рассказали Associated Press (AP) украинские военные и аналитики.

Собеседники агентства утверждают, что Кремль готовится к многовекторному наступлению вдоль всей линии фронта, растянутой на тысячу километров. По оценкам аналитика Алексея Гетьмана, Россия готовит наступление, которое должно продлиться от шести до девяти месяцев — то есть почти весь 2025 год.

27 марта президент Украины Владимир Зеленский на саммите в Париже предупреждал, что, по данным украинской разведки, Россия готовится к весеннему наступлению на востоке Украины — в Сумской, Харьковской и Запорожской областях. На следующий день он говорил, что ВСУ готовятся к вторжению войск РФ в Сумскую область. «Не факт, что оно будет, но мы готовимся», — сказал он.

Зеленский связывал возможную подготовку России к наступлению с попытками затянуть переговоры с США и выиграть время для захвата новых украинских территорий. С его оценкой в беседе с AP согласились два дипломата из стран «Большой семерки» (G7) в Киеве.

Украинские военные видят признаки подготовки российского наступления в том, что в последнее время войска РФ усилили атаки для улучшения своих позиций. Кроме того, Россия активизировала разведывательные миссии для обнаружения и уничтожения огневых позиций, беспилотных систем и другого оборонительного потенциала Украины, который может помешать будущему наступлению, говорится в статье.

Некоторые украинские командиры, с которыми пообщалось AP, обеспокоены и тем, что Россия может перебросить в другие районы силы из Курской области, откуда ранее ушли ВСУ. «Это будет трудно. Силы россиян из Курска будут на подъеме от побед, одержанных там», — предположил на условиях анонимности командир украинского батальона в Донецкой области.

Как отмечает Associated Press, Россия фактически отвергла предложение США о 30-дневном перемирии с Украиной, а соглашение о прекращении огня в Черном море оказалось в подвешенном состоянии, после того как российские переговорщики выдвинули свои условия. В Кремле говорили, что согласятся на перемирие в Черном море только после снятия санкций с экспортеров сельхозпродукции и подключения Россельхозбанка к системе SWIFT.

Война глазами читателей «Медузы»

Кирилл (Одесса -> Великобритания). Я с первых дней войны считал и продолжаю считать и сейчас, что властям Украины надо идти на переговорные позиции и договариваться с РФ.

Гражданам Украины уже три года пропаганда вдалбливает в головы идею: «пэрэмога», границы 1991 года, «осенью будем в Крыму» — и прочие знаменитые сказки команды Зеленского. У меня складывается впечатление, что люди просто не хотят думать и анализировать, что происходит, и просто дальше повторяют высказывания провластных спикеров.

Ситуация складывается так, что с каждым днем территорий становится меньше, а трагедий все больше. Оглядываясь назад, я осознаю, что отказ команды Зеленского от принятия стамбульского договора […] стоил десятков и сотен тысяч жизней. Подпиши Стамбул — не было бы уничтожения Мариуполя, Бахмута, сдачи Угледара и Авдеевки, не было бы прилетов по Краматорску, Виннице, Днепру, Киеву, моей родной Одессе. Не было бы того беспредела, который творится: от действий ТЦК и медкомиссий, вседозволенности особо рьяных активистов, которые выбивают извинения от сограждан, и убийств этих же активистов. Мы бы могли всего этого не знать и даже не догадываться, что такое возможно, подпиши ты этот Стамбул. Власти разгоняют страшилку про капитуляцию, приравнивая капитуляцию к потере жизнеспособности, но забывают, что и Минск был капитуляцией — и, кстати, жизнь тогда не прекратилась. Отсюда следует, что единственный, кто окажется в проигрыше, это нынешнее руководство Украины, — ведь они пришли к власти, в том числе, за счет критики Минска.

Увы, история не принимает сослагательного наклонения, условия стали хуже и, исходя из того, как развивается ситуация, позволю себе предположить, что условия станут еще хуже. Я поддерживаю заморозку по линии фронта и сдачу Крыма и Донбасса, территории без людей ничего не значат. Удержание и обслуживание территорий тоже требует населения, а в Украине и без войны демографический кризис, поэтому мне сложно представить, за счет чего и кого Украина сможет удерживать эти территории. Я считаю, что правительство Зеленского способно сделать две полезные вещи для дальнейшего будущего страны: подписать мир с РФ и отстраниться от власти. Если они останутся при власти после окончания войны, то не стоит надеяться на долгосрочный мир.

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