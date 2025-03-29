В результате российской атаки на Днепр погибли четыре человека, еще 21 ранен

Четыре человека погибли, еще 21 получил ранения в результате атаки российских беспилотников на Днепр, сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

13 пострадавших находятся в больницах, рассказал глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак.

Дроны РФ атаковали Днепр вечером 28 марта, сообщал Лысак. По его словам, в результате атаки повреждены несколько многоэтажных зданий, учебное заведение, административное здание, складские помещения, гаражи и автомобили.

По данным ГСЧС, после атаки загорелись частные дома, гаражи, СТО, а также гостинично-ресторанный комплекс. Местные СМИ сообщали, что речь идет об отеле Bartolomeo. Пожары уже потушили. Четыре частных дома уничтожены огнем, еще по меньшей мере десять — повреждены, заявил Лысак.