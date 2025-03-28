Российские дроны атаковали Днепр. Под удар попал отель Bartolomeo

Вооруженные силы РФ атаковали город Днепр, применив ударные беспилотники, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак.

По его словам, в городе прозвучали взрывы, возникло несколько пожаров. «Предварительно, есть повреждения в жилом секторе. Вся информация уточняется», — заявил Лысак.

Под удар попал ресторанно-гостиничный комплекс Bartolomeo, там возник сильный пожар, сообщили украинские СМИ. Глава Днепра Борис Филатов подтвердил, что под удар попал «известный днепровский ресторан», и призвал жителей не публиковать фото и видео с последствиями атаки.

В сети опубликовали видеозаписи, снятые во время атаки на Днепр. На кадрах виден мощный взрыв.

Внимание. На видео есть мат.

Местные жители сняли на фото и видео возгорания, возникшие в результате атаки дронов.