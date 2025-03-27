Зеленский: Россия готовит новое наступление в Сумской, Харьковской и Запорожской областях

Владимир Путин пытается выиграть время, а войска РФ готовятся к новому наступлению в Сумской, Харьковской и Запорожской областях, заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам саммита «коалиции решительных» в Париже.

Данными о том, что Россия готовится к весеннему наступлению, располагает разведка Украины, сообщил Зеленский. Этими разведданными украинская сторона поделилась с союзниками.

По словам Зеленского, Россия собиралась начать эту операцию еще восемь месяцев назад, но ВСУ не дали этого сделать благодаря операции в Курской области.

«Они [РФ] затягивают переговоры и пытаются втянуть США в бесконечные, бессодержательные дискуссии о фальшивых „условиях“, чтобы выиграть время, а потом попытаться захватить еще больше земель», — добавил украинский лидер (цитата по «РБК-Украина»).

Кроме того, Зеленский сообщил, что Европу за столом переговоров о завершении российско-украинской войны будут представлять Франция и Великобритания. Такое решение было принято на саммите в Париже.

Президент Украины также рассказал, что США постоянно меняют условия соглашения по полезным ископаемым, и представители двух стран все еще работают над сделкой. Украинский депутат Ярослав Железняк ранее говорил, что в новый проект соглашения с США по полезным ископаемым включены нефть и газ по всей территории Украины.

В Париже 27 марта проходит саммит «коалиции решительных», участие в котором принимают Украина и ее союзники. Участники саммита среди прочего обсудили варианты отправки западного военного контингента в Украину.

Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам встречи заявил, что европейские лидеры рассматривают возможность размещения в Украине «войск подстраховки». При этом они будут находиться не на линии соприкосновения, а «в стратегических районах» в глубине украинской территории.

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