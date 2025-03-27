Война Тысяча сто двадцать восьмой день. Первая крупная западная компания объявила о возвращении в Россию

Пожар в Киеве, вызванный падением обломков российского дрона. 26 марта 2025 года Sergey Kozlov / EPA / Scanpix / LETA

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Россия

Ariston первой из крупных западных компаний решила возобновить работу в РФ

Итальянский производитель бытовой техники Ariston объявил, что продолжит работу в России. Это первая из крупных иностранных компаний, ушедших с рынка РФ после начала войны, которая решила вернуться.

Ariston заявляла об уходе из РФ в 2022 году. В апреле 2024 года президент Владимир Путин подписал указ о передаче российских активов компании во временное управление дочерней структуре «Газпрома» — то есть о фактической их национализации. Этот же указ передавал во временное управление структуры немецкой компании BSH Hausgeräte GmbH, производящей бытовую технику под брендом Bosch.

26 марта Путин отменил ту часть собственного указа, которая касалась активов Ariston. Заранее это не анонсировалось; на официальном уровне в Кремле мотивы решения президента также не комментировали.

Спустя несколько часов после этого Ariston выпустила пресс-релиз, в котором заявила, что приветствует решение Путина, что намерена «возобновить взаимодействие» с подразделением в РФ и что совет директоров пересмотрит свое прошлогоднее решение о деконсолидации российского бизнеса и учете соответствующих убытков. При этом в Ariston подчеркнули, что в ходе своей работы будут соблюдать режим санкций против России.

Власти РФ на фоне улучшения отношений с США, вызванных возвращением Дональда Трампа в Белый дом, в последний месяц начали активно обсуждать возможное возвращение в Россию покинувших ее иностранных компаний. Путин 14 марта заявил, что Москва ведет непубличные переговоры «по инициативе партнеров».

При этом российские чиновники заверяют, что не ждут иностранных игроков «с распростертыми объятиями», и собираются поставить дополнительные условия тем, кто захочет вернуться.

Путин на совещании с РСПП 18 марта рассказал, что поручил правительству разработать «максимально прозрачные» правила возвращения для западных компаний, и подчеркнул, что те из них, кто продал свой бизнес с дисконтом, не смогут выкупить его обратно по такой же низкой цене.

Глава Фонда национального благосостояния Кирилл Дмитриев, участвовавший в переговорах с США в Саудовской Аравии, заявлял, что Россия уже во второй половине 2025 года ждет возвращения на свой рынок ряда американских компаний.

Публично ни одна из крупных западных фирм, свернувших бизнес в РФ после начала войны, до сих пор не заявляла о намерениях его возобновить.

Мир

В Вашингтоне считают, что Россия не уйдет с оккупированных территорий

Россия не откажется от контроля над оккупированными территориями Украины, считает спецпредставитель президента США Кит Келлог. По его словам, сейчас важным является вопрос, «как будет выглядеть эта ситуация в дальнейшем» и где в итоге пройдет линия разграничения.

США, заявил Келлог в интервью Fox News, необходимо «получить то, что можно назвать техническим заданием» — выяснить позиции Украины и России, после чего «найти вариант, который, возможно, удовлетворит обе стороны». Спецпредставитель Дональда Трампа выразил уверенность, что, скорее всего, ни одна из них не получит всего, что хочет.

Келлог подчеркнул, что США не намерены официально признавать захваченные территории частью России.

«Здесь нужно различать де-факто и де-юре. Де-факто означает, что они физически оккупировали территорию и никуда с нее не уйдут. Но де-юре нельзя говорить, что вы полностью аннексировали ее. Международное сообщество не признает эту территорию частью России. Именно такие сложные дискуссии еще предстоит провести», — заявил Келлог.

Несколько дней назад другой спецпредставитель Трампа Стивен Уиткофф в интервью Такеру Карлсону заявил, что территориальная принадлежность аннексированных регионов является самым большим препятствием для мирного урегулирования. По словам Уиткоффа, в этих регионах «состоялись референдумы, на которых подавляющее большинство людей указало, что они хотят быть под российским правлением».

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя заявления Уиткоффа, посетовал, что тот «очень часто цитирует кремлевские нарративы», что, по мнению Зеленского, «не приблизит нас к миру». «Мы хотим, чтобы американцы были на нашей стороне. И даже если сегодня Америка выбрала тактику быть посередине, то посередине — это посередине, а не ближе к Кремлю», — подчеркнул он.

В середине марта издание Semafor со ссылкой на источники писало, что администрация Белого дома рассматривает возможность официального признания Крыма российской территорией в рамках будущих мирных договоренностей. Издание подчеркивало, что пока никаких решений об этом не принято, и эта опция — лишь одна из многих, которые рассматривает команда Трампа.

Война глазами читателей «Медузы»

Антон (Москва -> Европа). Если честно — я безумно устал. Устал от невозможности вернуться, в первую очередь моральной, устал от того, что я не знаю, где мой дом, устал от того, что не вижу свою семью и друзей. Устал от неопределенности в мире, где я живу, устал от предубеждений, устал от ненависти, устал от остракизма.

За последние два года я практически перестал следить за военными и экономическими действиями обеих стран — менталочка не вывозит. Хочется просто жить, создавать, придумывать, творить, без надуманных барьеров, без осуждения, без проблем.

И я понимаю, что где-то прямо сейчас люди убивают и калечат друг друга в братоубийственной (а я всегда считал и буду считать украинцев братьями и сестрами) войне, но жить-то хочется, и жить сейчас, а не когда-нибудь потом.

Так что да, я просто устал.

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