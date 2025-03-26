Война Тысяча сто двадцать седьмой день. О чем договорились участники встреч в Эр-Рияде? У России и Украины очень разные версии

Украинский военнослужащий в Черном море Thomas Peter / Reuters / Scanpix / LETA

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Мир

Вчера завершились переговоры в Саудовской Аравии, которые США отдельно вели с Украиной и Россией. По их итогам стороны опубликовали официальные сообщения, которые на первый взгляд прямо не противоречили друг другу, однако очень быстро стало понятно, что Москва и Киев трактуют достигнутые договоренности совершенно по-разному.

Вопрос прекращения огня на море

В сообщении, опубликованном администрацией Дональда Трампа (это были первые официальные итоги переговоров, Белый дом одновременно выпустил два пресс-релиза — один про встречу с украинской делегацией, второй про встречу с российской), говорилось, что все три стороны договорились обеспечить безопасное судоходство и «исключить применение силы» в Черном море. О каких-либо дополнительных условиях США не сообщали. Отдельным пунктом в пресс-релизе отмечалось, что Вашингтон «поможет восстановить» доступ российских производителей сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.

Кремль примерно через час выпустил свой пресс-релиз, в котором также сообщалось, что стороны договорились об «обеспечении безопасности судоходства и неприменении силы» в Черном море — и о том, что США «будут способствовать» восстановлению поставок российской сельхозпродукции на мировые рынки. Однако в нем содержалось принципиальное примечание, которого не было в американской версии договоренностей.

В примечании говорилось, что договоренности вступают в силу только после снятия санкций с Россельхозбанка и «иных финансовых организаций, задействованных в международной торговле продовольствием и удобрениями», а также после снятия санкций с производителей и экспортеров продовольствия и удобрений и российских судов, которые их перевозят.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении обвинил Россию в манипуляциях договоренностями, заявив, что «Кремль врет, что якобы тишина в Черном море зависит от вопроса о санкциях». «Уже сейчас, уже просто сегодня, просто в день переговоров, мы видим, как россияне уже начали манипулировать. Они уже пытаются перекрутить договоренности и фактически обмануть и наших посредников, и весь мир», — сказал Зеленский.

Позже по этому вопросу высказался Дональд Трамп — из его комментария можно было сделать вывод, что «примечания», добавленные Кремлем в пресс-релиз, действительно не были согласованы с США. Трамп заявил, что его администрация изучает «пять или шесть условий», которые были выдвинуты Россией для начала перемирия на море. Позже еще в одном интервью Трамп предположил, что Москва затягивает подписание мирного соглашения. «Я не уверен. Но все же думаю, что Россия хотела бы, чтобы это закончилось», — сказал он.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков фактически признал, что, по мнению Москвы, никаких договоренностей о перемирии на Черном море пока нет. По его словам, эта инициатива лишь «может быть активирована после выполнения ряда условий».

Вопрос прекращения удара по энергообъектам

В пресс-релизе Белого дома не говорилось о немедленном прекращении ударов по энергетическим объектам — там лишь содержалась формулировка о том, что стороны договорились «разработать меры по реализации» этого плана, который Трамп предложил во время разговора с Путиным 18 марта.

В официальном сообщении главы Минобороны Украины Рустема Умерова, опубликованном почти одновременно с пресс-релизом Белого дома, формулировка звучала так: «Все стороны договорились внедрить договоренности о полном запрете ударов по энергетической инфраструктуре Украины и России». Вскоре ситуацию прокомментировал Владимир Зеленский: по его утверждению, позиция США заключается в том, что запрет на удары по энергетике вступает в силу сразу. Он пообещал, что Украина будет выполнять свою часть сделки.

В пресс-релизе Кремля по итогам переговоров также говорилось, что Россия и США «согласились разработать меры по реализации договоренностей» о прекращении ударов на 30 дней, однако там была указана дата начала — 18 марта. То есть, по версии Москвы, режим прекращения атак на энергообъекты действует уже более недели. В своем заявлении Кремль также подчеркнул возможность выхода из договоренности, если ее нарушит одна из сторон. Дмитрий Песков в ходе брифинга заверил, что приказ президента Путина о запрете ударов по энергообъектам Украины действует, и российские военные его исполняют.

При этом стороны обвиняют друг друга в продолжении ударов. Советник Зеленского по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин утверждает, что с 18 марта — когда Россия заявила о приостановке атак — было восемь подтвержденных попаданий по энергетическим объектам Украины. «Каждую ночь наши силы ПВО сбивают около сотни ударных беспилотников — и многие из них, вероятно, имели целью другие энергетические объекты. Если бы не наши защитники, попаданий могло бы быть гораздо больше», — сказал он. Минобороны РФ, в свою очередь, заявило, что в ночь на 26 марта — уже после заявлений Зеленского о договоренностях — украинские беспилотники атаковали подстанции в Брянской и Курской областях. В Генштабе ВСУ назвали заявления об этих атаках ложными.

Война глазами читателей «Медузы»

Ольга (Санкт-Петербург). Прочитала, наверное, все письма от украинцев, что за последнее время опубликовала «Медуза». И похоже, что чем дальше авторы от зоны боевых действий и/или чем меньше у них шансов попасть под призыв, тем они больше за границы 1991 года [даже при условии затягивания боевых действий] и тем больше цитируют Шевченко. А чем ближе к фронту и смерти — тем больше хотят жить.

Я тоже за справедливость, мне хотелось бы, чтобы она существовала и побеждала, и чтобы никто не воевал, не болел, не жил в нищете, не голодал, и чтобы солнце всходило с запада. Было бы здорово, если бы хорошие парни всегда были в белых шляпах и побеждали, а плохие — в черных и проигрывали. Но реальность другая, неприятная и несправедливая сейчас для Украины. Может, через годы и выйдет вернуть территории дипломатическим путем. А может и не выйдет — как Львов не вернулся . Приятно это или нет, но вот так есть.

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