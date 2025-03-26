Суд в Ростове-на-Дону приговорил 12 украинских военнопленных, связанных с «Азовом», к срокам до 23 лет колонии. Еще 11 украинцев осудили заочно

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговоры 23 пленным украинцам, которые в разное время были связаны с полком , сообщает «Медиазона».

12 фигурантов дела получили сроки от 13 до 23 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Еще 11 человек были осуждены заочно, поскольку они уже вернулись в Украину в рамках обмена военнопленными. Двое обменянных украинских военных получили по 23 года колонии строгого режима.

Среди тех, кому российский суд вынес заочный приговор, — девять женщин, работавших в разные годы армейскими поварихами. Их заочно приговорили к 13 и 14 годам колонии общего режима. Всех женщин обменяли в сентябре 2024 года.

Военнопленный украинец Александр Ищенко, служивший водителем в «Азове», умер в СИЗО Ростова-на-Дону в 2024 году. Его дело закрыли.

Обвинение против пленных украинцев строилось на том, что они все в разные годы служили в «Азове» и выражали «негативное отношение к русскоязычному населению», а также придерживались «проукраинских радикальных взглядов», пишет «Медиазона». Некоторые из пленных участвовали в обороне Мариуполя и «Азовстали», тогда как другие к моменту полномасштабного российского вторжения в Украину уже оставили службу — они были задержаны у себя дома или при фильтрации.

Дело в отношении военнопленных возбудили в самопровозглашенной ДНР, но затем его передали в суд Ростова-на-Дону. Фигурантов дела обвинили в действиях, направленных на насильственный захват власти (статья 278 УК), организации или участии в деятельности террористической организации (статья 205.5), прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности (статья 205.3).

В суде украинцы не раз рассказывали, что их показания сфальсифицировали, а их самих пытали, отказывали им в медицинской помощи и унизительно с ними обращались.

Как в России судили украинских военнопленных

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В Ростове-на-Дону судят пленных украинцев, которые были хоть как-то связаны с полком «Азов». На скамье подсудимых — даже женщины, работавшие поварами на «Азовстали» В Украине процесс называют бутафорским судилищем