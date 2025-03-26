В Белгородской области погибла корреспондент Первого канала Анна Прокофьева

Съемочная группа Первого канала подорвалась на мине в Белгородской области на границе с Украиной. В результате погибла военный корреспондент Анна Прокофьева, сообщает телеканал.

Находившийся с Прокофьевой оператор Дмитрий Волков ранен.

По данным губернатора Курской области Александра Хинштейна, Волков в тяжелом состоянии, у него минно-взрывная травма, ожоги лица, предплечья, левой руки, ног, верхних дыхательных путей. Его доставят в Курскую областную больницу.

Анне Прокофьевой было 35 лет.

24 марта Следственный комитет России сообщил, что в результате обстрела со стороны ВСУ в самопровозглашенной ЛНР погибли корреспондент «Известий» Александр Федорчак, оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель съемочной группы канала Александр Сиркели.