На войне погибли корреспондент «Известий» и три сотрудника съемочной группы телеканала «Звезда»

Следственный комитет России сообщил, что при обстреле ВСУ поселка Михайловка в самопровозглашенной ЛНР погибли корреспондент «Известий», три сотрудника съемочной группы телеканала «Звезда» и «иные гражданские лица».

Как уточнил глава ЛНР Леонид Пасечник, в результате артиллерийского обстрела погибли шесть человек. Среди них — корреспондент «Известий» Александр Федорчак, оператор и водитель телеканала «Звезда» Андрей Панов и Александр Сиркели. По словам Пасечника, ранен 14-летний подросток, он госпитализирован.

Газета «Известия» подтвердила, что на войне погиб Александр Федорчак. Телеканал «Звезда» сообщила, что погибли Андрей Панов и Александр Сиркели. Имена других погибших не сообщаются.

ТАСС сообщает, что удар по Михайловке нанесли из системы залпового огня HIMARS.