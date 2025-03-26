«Труба — это русское слово. Труба — это значит труба» В Екатеринбурге у Храма на Крови открыли выставку, посвященную операции российской армии в Судже. Фотографии
В Екатеринбурге возле Храма на Крови, построенного на месте расстрела царской семьи, устроили выставку, посвященную так называемой операции «Поток», в рамках которой российские военные по газовой трубе пробрались в Суджу, занятую в тот момент ВСУ. Главным экспонатом выставки под открытым небом, открывшейся 25 марта, стала собственно труба. На церемонии открытия, писало местное издание 66.ru, выступил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг). Он, в частности, сказал: «Подвиг тех ребят, которые сошли в преисподнюю абсолютно без гарантии, что оттуда кто-то может выйти, — это само по себе просто будоражит сердце. Как в сказке о Кощее Бессмертном, наши богатыри проникли вглубь, добрались до яйца и сломали иглу». Участник операции «Поток» иерей Алексей Скрипкин прошел по трубе с белыми голубями, а потом запустил их. Частью церемонии открытия выставки стал концерт Вики Цыгановой, исполнившей, в числе прочего, композицию «Труба» с таким припевом: «Труба — это русское слово! / Труба — это значит труба! / Труба — будет вам стопудово! / Труба! Труба! Труба!». «Медуза» публикует фотографии с выставки.