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«Труба — это русское слово. Труба — это значит труба» В Екатеринбурге у Храма на Крови открыли выставку, посвященную операции российской армии в Судже. Фотографии

Источник: Meduza

В Екатеринбурге возле Храма на Крови, построенного на месте расстрела царской семьи, устроили выставку, посвященную так называемой операции «Поток», в рамках которой российские военные по газовой трубе пробрались в Суджу, занятую в тот момент ВСУ. Главным экспонатом выставки под открытым небом, открывшейся 25 марта, стала собственно труба. На церемонии открытия, писало местное издание 66.ru, выступил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг). Он, в частности, сказал: «Подвиг тех ребят, которые сошли в преисподнюю абсолютно без гарантии, что оттуда кто-то может выйти, — это само по себе просто будоражит сердце. Как в сказке о Кощее Бессмертном, наши богатыри проникли вглубь, добрались до яйца и сломали иглу». Участник операции «Поток» иерей Алексей Скрипкин прошел по трубе с белыми голубями, а потом запустил их. Частью церемонии открытия выставки стал концерт Вики Цыгановой, исполнившей, в числе прочего, композицию «Труба» с таким припевом: «Труба — это русское слово! / Труба — это значит труба! / Труба — будет вам стопудово! / Труба! Труба! Труба!». «Медуза» публикует фотографии с выставки.

Подготовка к открытию выставки в Екатеринбурге. 24 марта 2025 года
Донат Сорокин / ТАСС / Profimedia
Посетители выставки в Екатеринбурге. 25 марта 2025 года
Донат Сорокин / ТАСС / Profimedia
Длина копии трубы, установленной в Екатеринбурге, — 16 метров, диаметр — 1420 миллиметров. 25 марта 2025 года
Павел Лисицын / РИА Новости / Sputnik / Profimedia
Посетителям на открытии выставки предлагали пройти по трубе, «чтобы прочувствовать атмосферу операции „Поток“». 25 марта 2025 года
Донат Сорокин / ТАСС / Profimedia
Помимо трубы в экспозиции выставки представлены фотографии бойцов и другие фотоматериалы с места событий, сообщал ТАСС. 25 марта 2025 года
Павел Лисицын / РИА Новости / Sputnik / Profimedia
Выставку организовали Храм на Крови и культурно-просветительский центр «Царский». 25 марта 2025 года
Павел Лисицын / РИА Новости / Sputnik / Profimedia
Вика Цыганова спела несколько песен, в том числе «Трубу», которая, как написала певица в своем телеграм-канале, впервые исполнялась вживую. 25 марта 2025 года
Донат Сорокин / ТАСС / Profimedia
На открытии выставки были «дети из кадетских классов и казачьих организаций, курсанты суворовского училища, народные творческие коллективы, учащиеся школ, колледжей и вузов», сообщало издание E1.ru. 25 марта 2025 года
Павел Лисицын / РИА Новости / Sputnik / Profimedia
Какое влияние операция «Труба» (или «Поток») оказала на ход наступления войск РФ в Курской области, писала «Медуза», не вполне ясно, но российское ТВ уверяло, что она «войдет в учебники истории». 25 марта 2025 года
Павел Лисицын / РИА Новости / Sputnik / Profimedia

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