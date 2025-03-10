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«Операция „Труба“». Армия РФ наступает в Курской области. Она отбила несколько сел и вышла в тыл ВСУ по газопроводу
Что об этом известно? Видео
3 минуты
16:15, 10 марта 2025
Российская армия 8 и 9 марта активно наступает в Суджанском районе Курской области, который находится под контролем ВСУ с августа 2024 года. Армия РФ
отбила
сразу несколько сел, а группа российских военных по трубе газопровода зашла украинским позициям в тыл — эту вылазку назвали операцией «Поток» (правда, данные о том, насколько успешной она оказалась, довольно противоречивы). Как
пишет
The New York Times, одной из причин успеха российской армии на этом направлении стала
остановка
передачи разведданных от США Украине — способность ВСУ обнаруживать и атаковать противника значительно снизилась. Рассказываем, что известно об операции «Поток» (в соцсетях ее также называют «Труба»), что говорят о ней по обе стороны фронта — и что в эти дни происходит в приграничном российском регионе.
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