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«Операция „Труба“». Армия РФ наступает в Курской области. Она отбила несколько сел и вышла в тыл ВСУ по газопроводу Что об этом известно? Видео

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Российская армия 8 и 9 марта активно наступает в Суджанском районе Курской области, который находится под контролем ВСУ с августа 2024 года. Армия РФ отбила сразу несколько сел, а группа российских военных по трубе газопровода зашла украинским позициям в тыл — эту вылазку назвали операцией «Поток» (правда, данные о том, насколько успешной она оказалась, довольно противоречивы). Как пишет The New York Times, одной из причин успеха российской армии на этом направлении стала остановка передачи разведданных от США Украине — способность ВСУ обнаруживать и атаковать противника значительно снизилась. Рассказываем, что известно об операции «Поток» (в соцсетях ее также называют «Труба»), что говорят о ней по обе стороны фронта — и что в эти дни происходит в приграничном российском регионе.
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