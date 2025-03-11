«Невероятный по своей дерзости маневр. Смелая и нестандартная операция. Это войдет в учебники истории» Российское ТВ восхищается военными, которые пробрались на окраины Суджи по газопроводу. Краткий пересказ

Первый канал

Невероятный по своей дерзости маневр российских бойцов, который войдет в учебники по военному искусству. Они пробрались в глубокий тыл врага в оккупированной Судже по трубе газопровода, по которой еще недавно газ шел в Европу. Дерзкий, блестящий маневр. Противник был явно растерян. Результаты операции превышают ожидания: оборона врага сыпется. На Западе уже предлагают взорвать или забетонировать все трубы, ведущие в Украину. Несколько человек получили ожоги, еще несколько отравились. Главное — все выжили. 800 человек заходили в трубу на протяжении четырех суток, кислорода не хватало. Тяжело было всем, но мужики шли вперед. И несмотря ни на что, они дошли до конца. За пару суток российская армия освободила около десяти населенных пунктов и с каждым часом продвигается все дальше.

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Эта операция по смелости и сложности не имеет аналогов — наши военные прошли по пустому газопроводу 15 километров. Несомненно, это войдет в учебники истории. Бойцы прошли внутри трубопровода буквально под носом у врага и этим маневром они разрезали группировку ВСУ на две части. За несколько дней от оккупантов освободили более восьми населенных пунктов. Чтобы безопасно передвигаться по трубе, из нее выкачали остатки газа. О подготовке боекомплектов, провизии и воде позаботились заранее. За несколько суток удалось накопить достаточное количество сил и нанести врагу внезапный и сокрушительный удар. Эта операция позволила российской армии пойти в атаку на курский плацдарм ВСУ. Наши подразделения продолжают выдавливать украинские формирования за пределы региона.

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Смелая и нестандартная операция наших войск, благодаря которой в курском приграничье освободили сразу восемь населенных пунктов. Этот скрытый маневр позволил нашим штурмовикам оказаться в глубоком тылу украинских формирований. За несколько дней в тяжелейших условиях бойцы прошли 15 километров по узкому газопроводу. Идти приходилось согнувшись, иногда даже ползти. Перед марш-броском из трубы выкачали весь газ и заполнили ее кислородом. В итоге около 800 человек вышли на поверхность вблизи Суджи и прорвали оборону противника. Подготовка к атаке велась три месяца и была засекречена.

Что происходит в Курской области «Операция „Труба“». Армия РФ наступает в Курской области. Она отбила несколько сел и вышла в тыл ВСУ по газопроводу Что об этом известно? Видео

Фото на обложке: РИА-Новости / Sputnik / Profimedia